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«Сжигаем и топим русских оккупантов»: десантники показали, что стало с врагом на реке Северский Донец

Украинские воины уничтожили оккупантов и понтонную переправу

сегодня, 07:32
Автор:

Кравцев Сергей
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Артиллерийские подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ и Сухопутных войск ВС Украины разрушили все планы вражеского войска переправиться через реку Северский Донец. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

«Сжигаем и топим русских оккупантов»: десантники показали, что стало с врагом на реке Северский Донец

ВСУ разбили врага. Фото: Командование ДШВ ВСУ

Свою профессиональную работу украинские артиллеристы и десантники подкрепили подробным фоторепортажем. Результаты успешной работы артиллеристов может оценить каждый.

"Сжигаем и топим российских кафиров. Вместе с Сухопутными войсками идем к победе!" – отмечают мужественные защитники Украины.

Читайте на портале "Комментарии" – ВСУ остановили широкомасштабное наступление – РФ переходит к обороне. Так заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов проинформировал, что российские войска были вынуждены не только остановить наступление на главных направлениях своего наступления, но и перейти к обороне, сдерживая контрнаступление защитников Украины. Наибольшее сопротивление оккупантам приходится на Харьковщине, где ВСУ продолжают ежедневно освобождать от оккупации все новые и новые населенные пункты. Не лучше ситуация у врага на Изюмском, Мелитопольском, Херсонском направлениях. При этом в Генштабе предупреждают, что враг и дальше имеет планы по захвату Одесской, Николаевской и части Запорожской областей. Однако у ВСУ свои планы по этому поводу.

Также издание "Комментарии" сообщало, что ВСУ разбили позиции оккупантов под Изюмом. Видео, которое уже появилось в сети, никого не оставит равнодушным. ВСУ идут к победе. Спастись у врага не было никаких шансов.

«Сжигаем и топим русских оккупантов»: десантники показали, что стало с врагом на реке Северский Донец - фото 2
«Сжигаем и топим русских оккупантов»: десантники показали, что стало с врагом на реке Северский Донец - фото 3
«Сжигаем и топим русских оккупантов»: десантники показали, что стало с врагом на реке Северский Донец - фото 4
«Сжигаем и топим русских оккупантов»: десантники показали, что стало с врагом на реке Северский Донец - фото 5


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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/posts/369236281917033
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