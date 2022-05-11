Этюд для скрипки и пушки от арты 28 омбр: ВСУ разбили позиции оккупантов под Изюмом

Украинские защитники из 28-ой отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода устроили настоящее побоище российским захватчикам, когда нанесли удар по их позициям вблизи Изюма в Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", соответствующее видео появилось в сети Facebook.

Артиллерия под Изюмом. Фото: из открытых источников

На видео видно, как украинский беспилотник четко зафиксировал позиции российских войск, которые разместились по всей линии посадки. Украинская артиллерия нанесла прицельные удары, разбив не только военную технику, но и фортификационные сооружения российских войск.

В сообщении под видео говорится, российские захватчики, когда пришли на украинскую землю, то забыли, что "наши глаза повсюду, а наше оружие достанет их даже из-под земли".

Читайте на портале "Комментарии" — в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники все ближе к украинской границе, отбивая атаки российских оккупантов. Чтобы сбавить темп контрнаступления ВСУ в Харьковской области российские войска пытаются бросать все силы, удерживая свои позиции.

Также издание "Комментарии" сообщало – в МИД Украины подтвердили, что Украина будет выходить на переговоры совсем с другими позициями. Нежели это было в первый месяц войны, когда Киев ставил одно условие – вывод российских войск на те позиции, которые они загнивали до 24 февраля. Теперь же, отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, речь может идти о том, чтобы деоккупировать все территории Украины, включая Крым и весь Донбасс. Итоговые позиции Украины будут определены после битвы за Донбасс.









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