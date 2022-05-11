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ВСУ еще ближе к границе на Харьковщине – враг в отчаянии бросает все силы на сдерживание

В то же время страна-оккупант держит в полной боевой готовности свои силы в непризнанном Приднестровье.

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские кафиры продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских защитников в направлении государственной границы Украины. Противник пытается вести разведку на север и северо-восток от города Харькова. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

ВСУ еще ближе к границе на Харьковщине – враг в отчаянии бросает все силы на сдерживание

ВСУ. Фото из открытых источников

Как и в предыдущие дни, неспокойно на Изюмском направлении. Враг пытается вести активные боевые действия с украинскими защитниками.

На Донецком направлении целые врага не изменились. Он, как и в предыдущие дни, пытается полностью оккупировать Рубежное, после чего перейти к штурму населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Именно поэтому в Донецкой области не прекращает работать ствольная и реактивная артиллерия.

В Мариуполе также неизменно – враг наносит ракетно-бомбовые удары по "Азовстали". Кафиры продолжают штурм промзоны.

На Южнобужском и Таврическом направлениях российские войска пытаются закрепиться на лучших позициях, чтобы оттуда атаковать ВСУ.

Кафиры пытаются закрепиться на Криворожском направлении. Враг окапывается в районах населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка, чтобы оттуда атаковать украинских защитников и не дать им наступать.

Всего за минувшие сутки украинским защитникам удалось отразить 12 вражеских атак. Также враг потерял за минувшие сутки четыре БПЛА типа Орлан-10, а также один самолет Ми-24.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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