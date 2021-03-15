Судьбоносное 15 марта: почему не сбылось"пророчество" Дмитрия Гордона

Фильм от Bellingcat, посвященный расследованию срыва украинской спецоперации по задержанию "вагнеровцев", анонсированный на 15 марта, выйдет приблизительно 5 апреля. Об этом сказал журналист Дмитрий Гордон, который и спрогнозировал "тяжелый день" для украинского общества с выходом данного фильма.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"По моим данным, 15 марта должен был появиться этот фильм. Сразу скажу, что этот фильм появится 5 апреля, плюс–минус несколько дней", – сказал Гордон.

Сам журналист отметил, что новая дата фильма была выбрана из-за визита автора расследования Христо Грозева в столицу Украины.

Что же все-таки стояло за заявлением Гордона? Почему "пророчество" не сбылось и чего ждать дальше? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

Расследование будет играть серьезную роль в общественно-политической жизни Украины

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов считает, что Гордон просто привлекает к себе внимание. И судя по комментариям и телесюжетам вокруг его заявления – свою задачу выполнил.

"Что касается контекста того, с помощью чего хотел привлечь внимание, это – фильм-расследование Bellingcat о провале спецоперации по поимке "вагнеровцев" летом прошлого года. Много указывает на то, что слив пошел не без помощи Офиса президента Украины. Вокруг этого и идет сейчас активная информационная битва. Одни наносят удар, в том числе анонсируя расследование. Другие пытаются перебить эту информационную волну другой, — поясняет Валерий Дымов. – Вскоре после анонса "трудного дня" сам Гордон признался, что имел в виду именно расследование Bellingcat. Судя по разогретым страстям вокруг темы, он просто решил погреться в лучах. Как делал уже не раз, анонсируя те или иные вещи, к котором сам отношения не имел. Сам же Гордон уже сообщил, что теперь фильм выйдет, нареное, в апреле. В какой-то мере "примазывается" к чужой славе. Хоть такие спойлеры зачастую дискредитируют сами расследования. Люди относятся к этому уже не как уликам и фактам, а как к некоему выдуманному сюжету. Что сказать… Быть нострадамусом и вангой в одной флаконе – в этом весь Гордон. При этом он похож на мальчика из известной притчи, который кричит: "Волки! Волки!". А когда действительно прибежали волки, ему уже никто не поверил. Но для своей аудитории Гордон был и остается "пророком", который "что-то" знает, и это "что-то" рано или поздно произойдет.

Между тем, само расследование, по мнению эксперта, будет играть серьезную роль в общественно-политической жизни Украины.

"Нужно понимать, что Bellingcat – не просто интернет-издание, как пишут некоторые, а серьезная структура международных расследователей. И приведенные ими аргументы приняты, к примеру, судом Гааги по поводу сбития МН-17 над Донетчиной летом 2014 года (все следы ведут к россиянам). Также эта структура доказала, что РФ растреливала со своей территории украинские воинские части тем же летом, а потом и вовсе вторглась на территории Украины. На счету Bellingcat — расследование покушения на Навального "Новичком", много других… И если Bellingcat имеет определенные данные о причастности наших властей к провалу задержания "вагнеровцев", это может иметь серьезные последствия", — предупреждает Валерий Дымов.

Он также отмечает, что действия нашей власти удивительным образом подливают масла в огонь.

"Смещение руководителя Главного управления разведки Бурбы, лишение его охраны, встреча с руководством Ми-6 с якобы просьбами влиять на Bellingcat. Это выглядит как попытка информационно погасить назревающий скандал", — считает Валерий Дымов.

Есть вопросы с точки зрения чистоты информационного пространства

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что мы увидели классический хайп со стороны Гордона, который славится таким заявлениям.

"Он всегда подчеркивает, что знает чуть больше других журналистов, а то и сильных мира сего. В итоге привлекает внимание, в том числе к своим интервью. Он делает их много, зачастую — прекрасно, умеет разговорить собеседника. Но тут бы — чем меньше комментариев тех, кто не вовлечен в тему ситуации с "вагнеровцами", тем меньше поводов для спекуляций. Но на выходе – все обсуждают "пророчества Гордона", а он выкатывает интервью с редактором Цензор.Нет Юрием Бутусовым, который, насколько известно, давал комментарии и представителям Bellingcat. Чисто с журналисткой позиции, для привлечения аудитории, Гордон всё правильно делает. А с точки зрения чистоты информационного пространства – есть вопросы", — подчеркивает Игорь Рейтерович.

Он поясняет, что тема "вагнеровцев", политического кризиса в Украине – популярны. Но попытки "хайпануть" на них размывают грань между реальной, серьезной журналистикой – и информационными манипуляциями.

"С одной стороны – общественно-важная тема. С другой – и такие спекуляции вокруг нее. Я типа "в теме", приближен к лицам, которые что-то знают… Это точно не на пользу расследованию и создаваемому вокруг него общественному мнению, — уверен эксперт. — Что будет дальше? Будет фильм, который выйдет не тогда, когда напрогнозирует Гордон, а когда решат сами его создатели. А что будет потом – зависит от фактов, которые будут изложены в расследовании. И от восприятия этих фактов и внутри Украины, и за рубежом".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, какой может быть реакция общества на фильм Bellingcat, а также по кому может ударить изложенная там информация.

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