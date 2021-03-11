Выход фильма о поимке "вагнеровцов": к каким сенсациям готовиться Украине 15 марта

Украинский журналист Дмитрий Гордон раскрыл секрет, что имел в виду под "судьбоносным тяжелым днем" для всей Украины, который должен наступить в понедельник, 15 марта. По его словам, речь о выходе фильма от Bellingcat о проваленной суперспецоперации по поимке "вагнеровцев", которая проводилась спецслужбами США, Турции и Украины. Она якобы была провалена из-за предательства внутри украинского руководства. Насколько высока вероятность "взрывного" эффекта той информации, которую могут изложить в фильме? С этим вопросом "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Всё идет к тому, что удар будет нанесен по Офису президента Зеленского

Эксперт Украинского института политики (УИП) Николай Спиридонов отмечает: "Дмитрий Гордон – человек-флюгер. Он хорошо ощущает, куда дует ветер. В этом смысле достаточно понятна его работа по раскручиванию фильма от Bellingcat. Ранее, зимой, один из журналистов, который работает над этим фильмом, анонсировал его Алесе Бацман – жене Гордона. Всё идет к тому, что удар будет нанесен по Офису президента Зеленского. Ищем, кому выгодно…"

Николай Спиридонов напоминает, что речь пойдет о прошлогоднем провале операции по задержанию "вагнеровцев". И о якобы "сливе", который произошел в Офисе президента.

"Скорее всего, удар будет идти по главе ОП Андрею Ермаку. Будут попытки сместить его с должности. Такой удар выгоден экс-президенту Петру Порошенко, которому нужно сейчас отводить удары от себя в свете санкций против Медведчука и его бизнеса (который расцвел при президентстве Порошенко). Так что Гордон фактически подыгрывает Порошенко. Хоть в свое время поддержал Зеленского. Но, похоже, сейчас Гордон ощущает, что долгосрочные перспективы Порошенко могут быть лучше, чем у Зеленского. И меняет ставку", — поясняет эксперт УИП.

По его мнению, эффект от фильма, какие бы данные там не привели, вряд ли будет серьезным.

"Украинцы привыкли к разным компроматам. И прогноз Гордона, что это будет некий "водорораздел" общества, какая-то сенсация, пожалуй, преувеличен. Пока создается впечатление, что Гордон выступает пиар-агентом данного расследования", — резюмирует Николай Спиридонов.

Попытка отвлечь внимания общества от насущных проблем

Политический эксперт Александр Савченко считает, что фильм, который анонсирует Гордон, вряд ли способен всколыхнуть украинское общество.

"Ранее были многочисленные расследования, в том числе касательно злоупотреблений и откровенной коррупции на армии, на войне, на медицине, на чём угодно. Всё уже в нашей стране было. Что может еще более всколыхнуть общество? Скорее мы видим политические игры вокруг и внутри Офиса президента, внутри политических кланов. Просто попытка отвлечь внимания общества от насущных проблем – здоровье нации, экономика, конфликт на Донбассе, коррупция", — говорит эксперт.

По его словам, даже если в фильме пройдет информация, что некие украинские госслужащие общаются с представителями страны-агрессора, это не станет "бомбой". Да и вряд ли сам фильм от Bellingcat будет направлен против украинских властей, считает Александр Савченко.

"Уверен, что та спецслужба, которая заказала этот фильм (скорее всего – английская) не заинтересована в том, чтобы раскачивать и без того раскачиваемую лодку государства Украина. Более того, я считаю, что и США, и Великобритания будут делать всё, чтобы защитить Офис президента Зеленского, всю эту власть от "вагнергейтов" и прочих скандалов. Просто потому, что так называемый коллективный Запад эта как бы украинская власть вполне устраивает, — уверен эксперт. — Ведь она фактически лоббирует его, а не наши, не украинские, интересы".









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!