Тяжелый день для Украины: каких сенсационных заявлений ожидать стране 15 марта

Известный журналист Дмитрий Гордон заявил, что 15 марта станет тяжелым днем для украинского общества — "своеобразным водоразделом". Эксперты поделились с изданием "Комментарии" предположениями, стоит ли ожидать сенсационных заявлений.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Под удар могут попасть представители прошлой власти



Эксперт Украинского института политики (УИП) Валентин Гайдай считает, что к подобным заявлениям Гордона не стоит относиться очень серьезно.

"Он анонсировал сенсацию во время выдвижения кандидатов в президенты-2019. В итоге выдвинулся экс-глава СБУ, лидер политической партии "Сила и честь" Игорь Смешко. В чём не было ничего особо сенсационного, — отмечает эксперт УИП. — Накануне прошлого заседания СНБО всё тот же Гордон анонсировал некие резонансные решения. Но чего-то сверхъестественного там не было принято. Безусловно, Гордон имеет много инсайдов. Но он популист, так что к его заявлениям стоит относиться снисходительно".

По мнению Валентина Гайдая, 15 марта, накануне годовщины противоречащего украинской Конституции "референдума" о присоединении Крыма к России, возможны какие-то заявления по этому поводу.

"Не исключаю, что будут названы лица, которые сдали Крым. Под удар могут попасть представители прошлой власти. Ведь Зеленский обещал разобраться не только с теми, кто Крым аннексировал, но и с теми, кто его сдал, — подчеркивает политолог. — Что касается возможной разморозки конфликта на Донбассе и начале полномасштабных действий, о чём говорят некоторые эксперты, то это тоже возможно. Особенно после смены власти в США. Новая американская администрация явно настроена на более жесткий диалог с РФ. И в этом ключе Киев мог получить "добро" из Вашингтона на начало новой острой фазы на Донбассе".

Валентин Гайдай не исключает, что интересные новости мы услышим и 12 марта, когда состоится очередное заседания СНБО.

"Под санкции могут попасть Коломойский, Фирташ и другие олигархи. Не исключено, что и Порошенко – в контексте возможного сговора с Медведчуком и Путиным", — прогнозирует эксперт УИП.

Возможные громкие заявления не будут связаны с кейсом Донбасса

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков отмечает, что Гордон умеет подогреть интерес к своей персоне и той информации, которой, возможно, владеет. Но считает, что вряд ли нас ожидает что-то сенсационное.

"Может произойти любой выброс информации, в том числе связанной с делом о провале операции по задержанию "вагнеровцев". В марте должно появиться соответствующее расследование от Bellingcat. Но что это даст? Выброс компромата на высших должностных лиц Украины производится периодически. Это когда-то приводило к чему-то серьезному? Да практически никогда. Так что и в этом случае, даже если прозвучат какие-то фамилии, отставки маловероятны", — говорит Олег Стариков.

Он также считает, что если и прозвучат некие громкие заявления, они не будут связаны с кейсом Донбасса, как предполагают некоторые эксперты.

"Спонтанно ничего не бывает. Должна быть определенная подготовка, если речь, к примеру, о наступлении или проведении некой операции. Ничего подобного не наблюдается. Потому не считаю, что это будет что-то, связанное с агрессивными действиями РФ в военной составляющей. А Украина точно не пойдет на силовое решение", — подчеркивает эксперт.

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