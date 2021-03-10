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15 марта станет тяжелым днем для украинского общества - Гордон

15 марта станет "своеобразным водоразделом" для украинского общества, считает журналист Дмитрий Гордон

сегодня, 02:32
Автор:

Ольга Чародий

Известный журналист Дмитрий Гордон предупредил, что Украину в ближайшее время ждут серьезные испытания, якобы 15 марта вся страна переживет "тяжелый день". Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

15 марта станет тяжелым днем для украинского общества - Гордон

Дмитрий Гордон (фото из открытых источников)

"15 марта, понедельник, станет тяжелым днем для украинского общества, потому что я думаю, что информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины, и во вторник мы это будем обсуждать. Я не могу говорить об этом – все, кому надо знать, знают", – сказал Гордон.

Он добавил, что 15 марта станет "своеобразным водоразделом" для украинского общества.

"Больше мне говорить нельзя. Вы помните, как мы с вами анонсировали Навального здесь, не называя, что будет? Это не Навальный, но мы анонсируем сейчас: 15 марта. Это очень серьезно", – заявил журналист.

Напомним, Дмитрий Гордон заявил, что он счастлив от того факта, что в 2019 году именно Владимир Зеленский одержал победу на выборах главы государства, сумев обогнать пятого президента Украины и кандидата Петра Порошенко. Так, Гордон пояснил, что для победы Зеленского не нужны были ни большие деньги, ни мнение авторитетных деятелей, ни даже мощная агитпрограмма. Достаточно было того, что он уже появился и пошел в президенты. "Был огромный запрос на новые лица у общества, уставшего от Порошенко и его продажных товарищей. И этим единственным новым лицом, незапятнанным, чистым, честным, оказался Владимир Зеленский. Поэтому то, что он стал президентом – заслуга, в первую очередь, Порошенко, а во вторую – самого Владимира Александровича Зеленского", — отметил Гордон.

При этом журналист заметил, что за первый год каденции нового президента было немало ошибок и скандалов, но в целом это куда лучше, чем если бы на второй срок пришел Порошенко.



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Источник: ukraina24.
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