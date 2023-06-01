Антикоррупционный суд изменил решение о размере залога для бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Украинская правда".

Всеволод Князев. Фото из открытых источников

Защита подозреваемого во взяточничестве Всеволода Князева просил отпустить его под домашний арест. Однако прокуроры не согласились принять такое решение для экспредседателя Верховного Суда, объясняя, что подозреваемый сможет влиять на следствие или скрываться.

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На заседании Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда защита просила уменьшить сумму залога, которая составляла 107,3 млн. гривен. Адвокаты объясняли, что бывший глава Верховного Суда не может уплатить такую сумму, ведь она равна сумме зарплат Князева за 35 лет. Прокурор на такие аргументы отреагировал и указал, что по данным следствия у Всеволода Князева есть "запас" денег.

Однако в конечном случае Антикоррупционный суд снизил размер залога для экспредседателя Верховного Суда со 107,3 до 75 миллионов гривен.

Напомним, что 15 мая НАБУ задержали, в то время еще председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Следствие утверждает, что это произошло при попытке Князевым получить взятку на сумму 2,7 млн. гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что следователь судья ВАКС принял решение заключить под стражу руководителя Верховного Суда Всеволода Князева.

Также "Комментарии" писали, что социологическая компания Active Group выяснила мнения украинцев о задержании председателя Верховного Суда Всеволода Князева: борьба с коррупцией или "показуха".