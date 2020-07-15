Судьба карантина в августе и украинское лекарство от COVID-19: какой была эта среда

Судьба карантина. МОЗ Украины готовит проект постановления, согласно которому карантинные ограничения в нашей стране продлятся не менее месяца. Изменятся и условия для адаптивного карантина в регионах, сообщил глава министерства Максим Степанов. Говоря о планах правительства на следующую неделю, министр сказал, что с учетом данной эпидемиологической ситуации в Украине обойтись без карантина в августе не получится.

Выборы. Верховная Рада на сегодняшнем заседании поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Кабинет министров Украины вместе с Центральным избирательным комитетом должны разработать ряд мер и рекомендаций, чтобы защитить население от заражения коронавирусом во время проведения местных выборов. Также на заседании Верховной Рады было принято решение, что выборы пройдут по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных Украине районов в Донецкой и Луганской областях.

Бой коронавирусу по-украински. Приняв вызов пандемии, за разработку препарата от коронавируса взялись и в Украине. Сейчас украинская фармацевтическая компания Biopharma, имеющая единственный завод в Восточной Европе, который перерабатывает плазму человека, активно ищет доноров. Ведь именно из донорской плазмы крови людей, которые выздоровели от коронавируса, разработают лекарство для лечения COVID-19. Пока что в нашей стране собрали 90 литров плазмы, а нужно втрое больше. Как предлагаемый препарат поможет в лечении больных, кто может стать донором плазмы и когда лекарство запустят в продажу - об этом эксклюзивно для "Комментариев" рассказала директор по стратегическому развитию Biopharma Оксана Плотникова.



Смерть важного следователя. Сегодня ночью в Киеве на улице Иорданской нашли мертвым Романа Закладного - следователя Службы безопасности Украины по особо важным делам. Как сообщает источник, на данный момент рассматриваются две версии случившегося, основная из которых - умышленное убийство. Роман Закладной занимался делами, связанными с государственной изменой, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями. На данный момент экспертиза устанавливает причину смерти.

Смертельная авария. Стали известны подробности о виновнике резонансного ДТП под Киевом, в результате которого погибла семья с детьми. Источники рассказали “Комментариям”, что водитель “Мерседеса” Антон Желепа, который сел за руль пьяным, не раз фигурировал в скандалах: то уснул голым и пьяным на лавке у дома, то отбил почку жене. Ранее Антон работал в супермаркете неподалеку – сортировал мусор. Периодически выносил соседям на продажу продукты по заниженным ценам. Но потом с работы его уволили. По словам соседей, в нетрезвом виде мужчина был неадекватным и страшным человеком.





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