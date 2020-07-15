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В Киеве нашли мертвым следователя СБУ

Нацполиция открыла дело об умышленном убийстве

сегодня, 12:02
Автор:

Владимир Лавский
В Киеве нашли мертвым следователя СБУ

15 июля в районе двух часов ночи в Киеве на улице Иорданской нашли мертвым Романа Закладного, следователя Службы безопасности Украины по особо важным делам. Об этом сообщил изданию "Лига.Нет" источник из СБУ. 

Как сообщает источник, на данный момент рассматриваются две версии случившегося. Основная - умышленное убийство, запасная - естественная смерть. Роман Закладной занимался делами, связанными с государственной изменой, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями. 

Как сообщили в Национальной полиции, следов насильственной смерти на теле не было обнаружено. На данный момент экспертиза устанавливает причины смерти. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в СБУ рассказали о масштабах коррупции в Украине. Так, в течение первого полугодия текущего года подозрения в совершении коррупционных и других преступлений получили 372 служебных лица. В целом они фигурируют в 301 уголовном производстве. В частности, СБУ разоблачила 152 случая взяточничества (ст. 368 УКУ). Так, руководитель одной из облгосадминистраций через посредника требовал "дань" у должностных лиц других госструктур. Сумма взятки в течение года должна была составить 1,8 млн грн.


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