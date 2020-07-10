В СБУ рассказали о масштабах коррупции в Украине

Фото: ssu.gov.ua

За полгода Служба безопасности Украины разоблачила 372 должностных лица, совершивших коррупционные и другие преступления. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Так, в течение первого полугодия текущего года подозрения в совершении коррупционных и других преступлений получили 372 служебных лица. В целом они фигурируют в 301 уголовном производстве.

В частности, СБУ разоблачила 152 случая взяточничества (ст. 368 УКУ). Так, руководитель одной из облгосадминистраций через посредника требовал "дань" у должностных лиц других госструктур. Сумма взятки в течение года должна была составить 1,8 млн грн.

Тогда как чиновник Государственной фискальной службы в Полтавской области с помощью посредника потребовал от предпринимателя 85 тыс. долларов. За это обещал вернуть изъятое во время обыска имущество и избежать уголовной ответственности.

Еще 16 фактов взяточничества СБУ были задокументированы в процессе разоблачения организованной преступной группы на Луганщине. В нее входило несколько должностных лиц территориального органа Госгеокадастра. Взятки они получали от частных предпринимателей, которые работают в области землеустройства.

Кроме того, к уголовной ответственности привлекли начальника, его заместителя и шестеро сотрудников Павлоградского отдела полиции (там действовала целая преступная организация), а также должностного лица облуправления ГСЧС в Одесской области, прокурора одной из местных прокуратур и заместителя председателя районного суда Харькова, а еще руководителя одного из районных судов Ровенской области.

Отмечается, что за шесть последних месяцев к различным видам и срокам наказания осуждено 61 должностное лицо, а 85 – уволены с занимаемых должностей.

Напомним, СБУ провела обыск в Одесской мэрии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!