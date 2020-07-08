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СБУ провела обыск в Одесской мэрии: Труханов взволнован

Причиной обысков стала передача коммунальной собственности Одессы для бизнеса без заключения договоров аренды

сегодня, 15:46
Автор:

Екатерина Белоброва
СБУ провела обыск в Одесской мэрии: Труханов взволнован

Сегодня с самого утра в Одесский горсовет нагрянули сотрудники СБУ и совместно с прокуратурой области провели обыски в кабинетах чиновников по земельным вопросам. Об этом передает издание "Думская".

Согласно информации от пресс-службы в Одесской прокуратуре,  обыски происходили в рамках уголовного производства о служебной халатности в отношении руководителей и работников департамента коммунальной собственности Одесского городского совета. Речь идет об использовании земель территориальной общины Одессы без соответствующих документов

"То есть, не было соответствующих документов и, соответственно, в бюджет не поступала оплата за использование земель. Пока я не знаю, кому именно были сданы эти земли, и где они находились", - отмечает представитель правоохранительного ведомства. 

Отметим, что пока нет информации о точной сумме ущерба, который был нанесен государству такими действиями официальных лиц.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нацсовет по вопросам радио- и телевещания распорядился провести проверку редакции телеканала "112 Украина", где неоднократно регулярный гость политических ток-шоу хвалил стратегические таланты российского президента Владимира Путина.


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