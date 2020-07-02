На "112 канале" пройдут проверки за комплименты Путину в прямом эфире

В редакции телеканала "112" пройдет внеплановая проверка службой Национального совета по вопросам радио- и телевещания поскольку регуляторный орган обратил внимание на комплиментарные замечания со стороны народного депутата "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в адрес российского президента Владимира Путина. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Так, на протяжении июня в эфире телепередач канала несколько раз повторялась позиция Медведчука, в которой он положительно оценивает международную политику президента России и надеется, что его планы будут реализованы в полной мере.

"Также Виктор Медведчук в еще одном комментарии, звучит в эфире вещателя, оценивает инициативу президента страны-агрессора как такую, что позволит прекратить многочисленные инсинуации в адрес Советского Союза. То есть в передаче звучит только позиция, которую сейчас отстаивает официальная Москва, и которая не дает всестороннего анализа и трактовки политики Советского Союза во Второй мировой войне", - указано в сообщении Нацсовета.

Также регуляторный орган обратил внимание на то, что ни разу за весь период изложения данных мыслей, ведущие не перевели их в плоскость актуальных взаимоотношений России с Украиной, которая характерна вооруженной агрессией.

"Исходя из вышеизложенного, Национальный совет во время внеплановой проверки изучит, выполнило ООО "Телерадиокомпания" 112 ТВ" абзаца четвертого части второй статьи 6 и пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", и примет решения в соответствии с требованиями действующего законодательства", - заключает Нацсовет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сентябре прошлого года Нацсовет подверг редакцию телеканала "112" лишению цифровых лицензий.

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