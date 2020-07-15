Спал голым на лавке и выбил почку жене: соседи о фигуранте страшного ДТП под Киевом Антоне Желепе

Алкоголь, наркотики, дебоширство и воровство… Так о водителе Антоне Желепе, подозреваемом в совершении ДТП под Киевом, в результате которого погибла семья, отзываются живущие с ним по соседству киевляне. Как рассказали источники "Комментариев", мужчина не раз фигурировал в скандалах: то заснул голым и пьяным на лавке у дома, то отбил почку жене.

Ранее Антон работал в супермаркете неподалеку – сортировал мусор. Периодически выносил соседям на продажу продукты по заниженным ценам. Но потом с работы его уволили. По словам соседей, в нетрезвом виде мужчина был очень неадекватным и страшным человеком.

"Все его знают, он употреблял и алкоголь, и наркотики, мог спать на лавочке пьяным и голым. Как-то разбил кирпичом киоск, потому что ему что-то продать отказались. То под подъездом орал, соседи вызывали полицию. Наверное, еще и воровал – иногда торговал какими-то украшениями", - рассказал наш источник.

При этом, у мужчины есть семья: жена и трое дочерей (старший ребенок от предыдущего брака жены).

"Он изменял и открыто говорил, как ему нравятся молодые девочки. После того, как жена родила третьего ребенка, он ее побил – отбил почку. Женщину прооперировали, одну почку ей удалили. А Антон потом сидел на лавочке и хвастался, что это "он ее так гупнул". Хотя жена у него нормальная, не пьет", - говорят жители.

Жену периодически избивал и к детям внимания мужчина, отмечают соседи, тоже не проявлял. Очень редко его могли увидеть во дворе с коляской – и бутылкой. Стоит отметить, что последнее время жена с Желепой не жила. Соседи говорят, что женщина забрала детей и уехала к своей бабушке.

Страшная авария, говорят соседи, их не удивила, судя по поведению фигуранта. Хотя личного авто жители у Желепы никогда не видели.

При этом, подчеркивает наш собеседник, родители Антона – интеллигентные люди, а его брат – уважаемый человек.



"Он один такой неадекватный в семье – младший ребенок. Хотя родители у него очень хорошие. Одно время брат ему помогал, но Антон этого не ценил, мог напиться, задираться к людям, не раз были драки", - рассказали жители.

По словам соседей, у Антона не было конкретной компании, обычно он "исполнял" сам по себе, но всегда не отказывался от стопки, если кто-то предлагал.

"Когда был пьяным или под наркотиками, то говорил, что ему по барабану, что с ним будет. Не боялся ни полиции, ничего. Жил сегодняшним днем. Полиция была в курсе его дебоширств, но, к примеру, отмечаться он никогда не ходил", - характеризуют задержанного соседи.

Напомним, подозреваемому в смертельном ДТП под Киевом избрана мера пресечения.

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