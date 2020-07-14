Смертельное ДТП под Киевом: подозреваемому избрана мера пресечения

Водителя Мерседеса Антон Желепа, которого подозревают в совершении ДТП под Киевом, в результате которого погибли трое людей, арестовали на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщает "Суспільне".

По данным источника, Шевченковский районный суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора. Желепа признал свою вину, отказался от адвоката "из-за ситуации в стране" и остался без защиты.

Подозреваемый признался, что в тот день употреблял алкоголь.

"Ехал с Харькова, был очень уставший, поэтому решил выпить 200 граммов водки. Откуда у меня та машина взялась? Не помню даже", - сказал Желепа.

Прокурор Дарья Милюкова подтвердила, что Антон Желепа трижды притягивался к административной ответственности за домашнее насилие, семь раз попадался в состоянии алкогольного опьянения за рулем, имеет судимость за драку с полицейскими.

Как сообщали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский предложил свой вариант наказания для пьяных за рулем.

"Если вождение в пьяном виде стало причиной смертей, срок наказания должен быть максимально увеличен. Возможно, стоит обсуждать вопрос даже пожизненного заключения. Я - за максимальную криминализацию подобных преступлений. Жестко и надолго, с максимальным обсуждением. И чтобы ни один судья не смог "отмазать", - заявил президент.



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