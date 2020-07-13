Зеленский предложил вариант наказания для пьяных водителей

Владимир Зеленский предлагает пожизненное заключение для водителей, которые стали виновниками ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Если вождение в пьяном виде стало причиной смертей, срок наказания должен быть максимально увеличен. Возможно, стоит обсуждать вопрос даже пожизненного заключения. Я - за максимальную криминализацию подобных преступлений. Жестко и надолго, с максимальным обсуждением. И чтобы ни один судья не смог "отмазать", - заявил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский дал поручение Денису Шмыгалю, чтобы правительство за неделю подготовила программу по безопасности дорожного движения.

"Подытожу. Мы не можем влиять на правоохранительные органы и суды, но это дело будет под моим контролем. Никто не поймет, если этот человек каким-то образом выйдет на свободу. Из-за него погибло столько людей", - сказал Зеленский.

Ранее "Комментарии" сообщали о смертельном ДТП под Киевом, в результате которого погибли родители и десятилетний ребенок.

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