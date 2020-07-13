kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.07.2020

BTC/USD

9258.37

ETH/USD

242.93

LTC/USD

45.12

НБУ 13.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.77

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Появились новые подробности о смертельном ДТП под Киевом
commentss НОВОСТИ Все новости

Появились новые подробности о смертельном ДТП под Киевом

Устроивший пьяное ДТП Антон Желепа мог сесть в тюрьму, но отделался штрафом

сегодня, 13:07
Автор:

Наталья Шевченко
Появились новые подробности о смертельном ДТП под Киевом

В сети всплыло еще одно судебное дело относительно Антона Желепы, виноватого в ДТП под Киевом, в результате которого  погибла целая семья.  Об этом сообщает "Киев Оперативный" в своем Телеграм-канале.

В 2019 году Дарницкий районный суд приговорил за драку уже дважды судимого на тот момент Желепу к штрафу в 1700 гривен. Тогда Антон познакомился с работником "Тип-Топ Сервиса", который располагается в Киеве на ул. Вербицкого. Вместе они решили выпить, но мужчинам выпивки показалось мало, и они отправились за добавкой. По дороге в магазин между ними вспыхнула ссора и Желепа сильного избил своего нового знакомого.

Если бы суд приговорил его к пребыванию в тюрьме, а не назначил штраф, то семья, которая погибла в ДТП по его вине, могла бы остаться живой.


Как писали "Комментарии", вчера в аварии на Обуховской трассе погибла почти целая семья. Супруги и их восьмилетняя дочь скончались на месте. Еще двоих детей - 10-летнего и 12-летнего мальчиков - забрали в больницу. Спасти младшего медикам не удалось. Выжил только 12-летний мальчик. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Виновником ужасной трагедии стал водитель "Мерседеса" Антон Желепа, который был пьян, и, как оказалось, уже судим за подобное преступление.  В крови виновника смертельной аварии было обнаружено 1,32 промилле алкоголя. Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения и избрании меры пресечения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!