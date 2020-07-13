Появились новые подробности о смертельном ДТП под Киевом

В сети всплыло еще одно судебное дело относительно Антона Желепы, виноватого в ДТП под Киевом, в результате которого погибла целая семья. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в своем Телеграм-канале.

В 2019 году Дарницкий районный суд приговорил за драку уже дважды судимого на тот момент Желепу к штрафу в 1700 гривен. Тогда Антон познакомился с работником "Тип-Топ Сервиса", который располагается в Киеве на ул. Вербицкого. Вместе они решили выпить, но мужчинам выпивки показалось мало, и они отправились за добавкой. По дороге в магазин между ними вспыхнула ссора и Желепа сильного избил своего нового знакомого.

Если бы суд приговорил его к пребыванию в тюрьме, а не назначил штраф, то семья, которая погибла в ДТП по его вине, могла бы остаться живой.



Как писали "Комментарии", вчера в аварии на Обуховской трассе погибла почти целая семья. Супруги и их восьмилетняя дочь скончались на месте. Еще двоих детей - 10-летнего и 12-летнего мальчиков - забрали в больницу. Спасти младшего медикам не удалось. Выжил только 12-летний мальчик. Врачи продолжают бороться за его жизнь.



Виновником ужасной трагедии стал водитель "Мерседеса" Антон Желепа, который был пьян, и, как оказалось, уже судим за подобное преступление. В крови виновника смертельной аварии было обнаружено 1,32 промилле алкоголя. Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения и избрании меры пресечения.

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