kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.07.2020

BTC/USD

9248.34

ETH/USD

242.29

LTC/USD

44.74

НБУ 13.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.77

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Смертельная авария под Киевом: умер еще один ребенок
commentss НОВОСТИ Все новости

Смертельная авария под Киевом: умер еще один ребенок

Количество погибших в аварии под Киевом выросло до четырех

сегодня, 09:07 comments570
Автор:

Виолетта Комаровская
Смертельная авария под Киевом: умер еще один ребенок

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В больнице скончался еще один ребенок, который пострадал в аварии на Старообуховской трассе под Киевом. Таким образом количество погибших в результате ДТП выросло до четырех. Это подтвердили в Киевской прокуратуре, - пишет УНН. 

В аварии погибла целая семья. После столкновения на Старообуховской трассе автомобиль, в котором находились родители с тремя детьми, превратился буквально в кучу металлолома. Супруги и их восьмилетняя дочь скончались на месте. Еще двоих детей - 10-летнего и 12-летнего мальчиков - забрали в больницу. Спасти младшего медикам не удалось. Выжил только 12-летний мальчик. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Ранее его состояние оценивали как критическое. 

Тем временем, правоохранители задержали водителя, который, по предварительным данным, и устроил смертельную аварию. В его крови эксперты обнаружили алкоголь. Сев пьяным за руль Mercedes, водитель вылетел на встречку и протаранил Hyundai, в котором и ехала семья. 
"Водителя уже задержали и готовят ему сообщение о подозрении. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением прав на срок до 3 лет", - рассказала пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец. 

Авария произошла вчера вечером приблизительно в 5 километрах от Киева. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о смертельной аварии в Днепре, где столкнулись грузовик и микроавтобус


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!