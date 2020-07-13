Смертельная авария под Киевом: умер еще один ребенок

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Виолетта Комаровская
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
В больнице скончался еще один ребенок, который пострадал в аварии на Старообуховской трассе под Киевом. Таким образом количество погибших в результате ДТП выросло до четырех. Это подтвердили в Киевской прокуратуре, - пишет УНН.
В аварии погибла целая семья. После столкновения на Старообуховской трассе автомобиль, в котором находились родители с тремя детьми, превратился буквально в кучу металлолома. Супруги и их восьмилетняя дочь скончались на месте. Еще двоих детей - 10-летнего и 12-летнего мальчиков - забрали в больницу. Спасти младшего медикам не удалось. Выжил только 12-летний мальчик. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Ранее его состояние оценивали как критическое.
Тем временем, правоохранители задержали водителя, который, по предварительным данным, и устроил смертельную аварию. В его крови эксперты обнаружили алкоголь. Сев пьяным за руль Mercedes, водитель вылетел на встречку и протаранил Hyundai, в котором и ехала семья.
"Водителя уже задержали и готовят ему сообщение о подозрении. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением прав на срок до 3 лет", - рассказала пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец.
Авария произошла вчера вечером приблизительно в 5 километрах от Киева.
Ранее "Комментарии" также рассказывали о смертельной аварии в Днепре, где столкнулись грузовик и микроавтобус.
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