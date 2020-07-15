Лекарство от COVID-19 разрабатывают в Украине: что это за препарат и когда будет готов

Фото: facebook.com/biopharma.ua

Когда будет готово лекарство от коронавируса COVID-19? Сейчас это едва ли не самый важный вопрос человечества. Приняв вызов пандемии, за разработку препарата взялись и в Украине. Сейчас украинская фармацевтическая компания Biopharma, имеющая единственный завод в Восточной Европе, который перерабатывает донорскую плазму человека, активно ищет доноров. Ведь именно из донорской плазмы крови людей, которые выздоровели от коронавируса, разработают лекарство для лечения COVID-19. Пока что в нашей стране собрано 90 литров плазмы, а нужно втрое больше. Как предлагаемый препарат поможет в лечении больных, кто может стать донором плазмы и когда лекарство запустят в продажу, эксклюзивно для "Комментариев" рассказала директор по стратегическому развитию Biopharma Оксана Плотникова.

Зачем нужна плазма

Гиперимунный иммуноглобулин из плазмы крови людей, который разрабатывает компания Biopharma, будут применять в составе комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 / SARS-CoV-2. Предварительное название препарата – иммуноглобулин против COVID-19. Для изготовления препарата необходимы антитела к коронавирусу: они содержатся в плазме крови тех, кто переболел "короной". Такая плазма называется реконвалисцентой и именно на ее основе разрабатывают гиперимунный иммуноглобулин.

"Когда в лечении пациента со сложным или очень сложным течением заболевания будут применять гиперимунный иммуноглобулин, то в его крови будут появляться дополнительные антитела, которые облегчат течение болезни и ускорят выздоровление", - пояснила Плотникова.

Сейчас проводится сбор донорской плазмы крови людей, которые выздоровели от коронавируса. Для экспериментальных лекарств необходимо 300 литров плазмы, пока в Украине удалось собрать 90.

"Всего в центрах Biopharma высокоточными швейцарскими тестами ROCHE обследован коронавирус у 19 323 тысяч человек. Из них только 152 человека имеют положительный тест. Из этих положительных только 70 человек согласились стать донорами "ковидной" плазмы. Поэтому сейчас имеем 70 доноров и 90 литров плазмы (некоторые кадровые доноры сдавали такую плазму уже несколько раз)", - рассказала Плотникова.

Однако уже во время первого этапа работ - сбора плазмы, специалисты столкнулись с проблемой: не все, кто переболел коронавирусом, имеют антитела к нему. Причину этого до сих пор не определили. Зато некоторые люди, которые не имели симптомов - имеют антитела в достаточном количестве. Поэтому Biopharma тестирует всех доноров на наличие антител к COVID-19.

Кто может стать донором

Приоритетно на сдачу плазмы приглашают граждан в возрасте от 18 лет и весом от 50 кг, которые:

- переболели коронавирусом и имеют соответствующую справку;

- контактировали с больными коронавирусом;

- переболели пневмонией, ОРВИ, ОРЗ в ноябре 2019 года или позже.

Главное требование – пребывать в хорошем самочувствии в течение последних двух недель. Люди, которые имели признаки ОРВИ в течение последних 14 дней, к донации и тестированию допускаться не будут.

"Это абсолютно безопасно. Более того - это даже полезно. Плазму собирают методом аппаратного плазмафереза. Это процедура проводится не нарушая здоровья донора, а также способствует очищению и восстановлению организма. Во всем мире такой метод используют уже более 60 лет. Он является одним из самых популярных и распространенных видов донорств. Риск заражения во время процедуры исключен, поскольку в наших плазмацентрах используют новейшие технологии и работают квалифицированные специалисты", - рассказала Плотникова.

Перед каждой процедурой донации происходит медицинский осмотр. Профессиональный врач проверяет состояние здоровья донора и решает, можно ли допустить желающего к донации. Отметим, что донор может сдать плазму, даже если не болел коронавирусом – ее отправят на завод независимо от того, содержит ли она антитела к коронавирусу. Ведь из плазмы можно сделать другие препараты, необходимые тысячам пациентов. Прежде всего тем, кто нуждается в системной поддержке здоровья, а также в экстренных ситуациях: в реанимациях, во время интенсивной терапии, при заболеваниях крови и ряде онкологических заболеваний.

Следует сказать и об ограничении для донорства крови и ее компонентов. Абсолютные противопоказания следующие: ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис; гипертония; гастрит и язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; бронхиальная астма; заболевания кожи и психические заболевания. А также есть временные противопоказания: татуировки; операционное вмешательство; аллергия в стадии обострения; период беременности и лактации; период менструации; прививки, грипп, ОРВИ.

Доноров приглашают в плазмацентры компании Biopharma, которые расположены в таких городах: Днепр, Харьков, Черкассы, Сумы, Шостка и Конотоп. Забор плазмы и тестирование на наличие антител к коронавирусу для всех доноров проводят бесплатно. После донации донор получает справку, которая дает ему право на два выходных - в день донации и в любой день по желанию. Также по желанию донор или получает денежную компенсацию за сданные компоненты крови, или сдает бесплатно – и тогда его компоненты крови используют для нужд больниц, чтобы спасать жизни рожениц и новорожденных, онкобольных и жертв ДТП, пациентов на сложных операциях и жертв несчастных случаев и преступлений.

Когда препарат будет готов

После этапа сбора плазмы на заводе Biopharma создадут лекарственный препарат, который еще должен пройти испытания перед тем, как быть запущенным в массовое производство.

"Biopharma планирует завершить разработку лекарств осенью этого года. Далее мы передаем препарат для проведения клинических исследований. В случае доказанной эффективности препарата Украина будет обеспечена собственными лекарствами, а украинцы будут иметь шанс побороть пандемию", - резюмировала Плотникова.

Отметим, что украинская компания является членом Международного Альянса "CoVIg-19", цель которого – разработать лекарство от COVID-19. Усилия для ускорения разработки и производства гиперимунного иммуноглобулина объединили такие компании, как CSL Behring (США), Takeda (Япония), Biotest (Германия), BPL (Великобритания), LFB (Франция), Octapharma (Швейцария) и наша компания Biopharma, которая является единственным представителем из Украины. Члены сообщества обмениваются опытом в изготовлении препарата для борьбы с коронавирусной инфекцией, который поможет ускорить изготовление препарата, в частности, в Украине.

Напомним, сейчас в Украине тестируют четыре препарата для лечения коронавируса - "Амизон", "Амиксин", "Корвитин" и "Биовен". В частности, последний создан на основе человеческого иммуноглобулина.

"Иммуноглобулин G – класс антител, которые составляют около 75% всех антител плазмы крови человека, наиболее эффективных против вирусов, нейротоксинов и малярии. Его применяют для лечения пациентов, которым требуется помощь в экстренных ситуациях: в реанимациях, во время интенсивной терапии, при заболеваниях крови и ряде онкологических заболеваний, - пояснили в компании Biopharma. – А также лекарства применяют в составе комплексной терапии тяжелого и очень тяжелого течения коронавирусной болезни".

Эффективность "Биовена" при COVID-19 заключается в его иммуномодулирующем действии. Предварительные результаты клинических исследований с использованием препарата показали обнадеживающий результат. Так, у всех, кто принимал "Биовен", отмечается стабилизация общего состояния в срок до 2 дней после введения препарата с последующим уменьшением проявлений дыхательной недостаточности. Все пациенты, которые принимали этот препарат, были переведены на самостоятельное дыхание, у них также отмечается прекращение прогрессии заболевания, нормализуется температура тела и частота дыхательных движений при самостоятельном дыхании.

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