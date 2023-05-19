Страна ЕС заявила о готовности предоставить площадку для переговоров Киева и Москвы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров Киева и Москвы. Интересно, что первыми это сообщение подхватили именно российский пропагандистские СМИ, в частности, российской информагенство "РИА Новости".

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

Министр напомнил, что Венгрия еще в самом начале "конфликта" заявляла о том, что готова предоставить площадку для мирных переговоров. Это предложение остается в силе до сих пор, когда бы Киев и Москва ни изъявили желание. Петер Сийярто также отметил, что Венгрия граничит с Украиной и "платит высокую цену" за данный "конфликт".

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"В самом начале этой войны я предложил Лаврову и Ермаку: Венгрия готова предоставить место для мирных переговоров в любое время. Это предложение до сих пор в силе", — заявил Сийярто.

Глава МИД Венгрии отметил, что Будапешт призывает к миру, так как это единственный способ спасти жизни людей. Он также выразил уверенность, что большинство людей в других странах также хотят мира.

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