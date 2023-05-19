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На заседании Совбеза ООН России указали на два пути завершения войны в Украине

Кислица фактически процитировал слова самих россиян в январе 2022 года

сегодня, 10:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, которое созвала РФ для "осуждения" поставок оружия ВСУ, призвал россиян "собирать манатки и отправляться" на рубежи 1991 года. Как передает издание "Комментарии", во время своего выступления дипломат указал на два пути выхода "уголовного бункерного дедушки" из нынешней ситуации: либо сдаться, либо повторить судьбу Гитлера в апреле 1945 года.

На заседании Совбеза ООН России указали на два пути завершения войны в Украине

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

Сергей Кислица подчеркнул, Украина будет сражаться, "пока каждый гражданин Украины и каждый клочок суверенной земли не будет освобожден", а Россия – не потерпит полного разгрома.


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"Все российские военные преступники будут привлечены к ответственности", — пообещал Кислица.

В своей речи дипломат отдельно обратился к российской делегации на русском: "Пришло время вам исполнить наставления вашего начальника — заместителя министра — который в январе прошлого года в стиле гопника имел наглость сказать то, что вам уже пора исполнить самим — "собирать манатки и отправляться" на рубежи 1991 года".

Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли у Украины появился шанс стать членом НАТО – на что рассчитываем в Вильнюсе. Эксперты во время эксклюзивного интервью детально проанализировали ситуацию.




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Источник: https://media.un.org/en/asset/k17/k177n8be63
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