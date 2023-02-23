Сторонник России в ЕС собрался посетить Украину

Венгрия ведет подготовку визита премьер-министра Виктора Орбана в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которое приводит "Index".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Когда придет время, премьер-министр Венгрии совершит такую поездку, и министерство иностранных дел работает сейчас над ее подготовкой", — пояснил министр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Глава МИД также отметил, что готов и сам посетить Украину, но его туда не приглашали.

"Если я получу приглашение, и мы сможем заранее согласовать основные темы и даты визита, то я с удовольствием поеду, но пока такого приглашения не поступало", — отметил Сийярто.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз не может прийти к общему знаменателю в вопросе введения санкций против российских олигархов. С одной стороны, страны Балтии и Польша предлагают расширить перечень богатых россиян, против которых должны быть введены санкции, а с другой стороны Венгрия, напротив, пытается не дать ход даже тем санкциям, которые были введены Евросоюзом еще раньше.

Также издание "Комментарии" сообщало — что готовит Россия к 24 февраля – где агрессор может планировать новый удар. Эксперты детально разобрали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему порталу.

Ранее "Комментарии" писали — Зеленский и Сунак заинтриговали заявлением о готовности Украины вернуть инициативу на поле боя. Лондон в очередной раз заверил, что поддержка Украины будет увеличиваться.



