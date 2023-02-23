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Сторонник России в ЕС собрался посетить Украину

МИД Венгрии ведет подготовку визита Орбана в Украину

сегодня, 16:22
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Автор:

Кравцев Сергей

Венгрия ведет подготовку визита премьер-министра Виктора Орбана в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которое приводит "Index".

Сторонник России в ЕС собрался посетить Украину

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Когда придет время, премьер-министр Венгрии совершит такую поездку, и министерство иностранных дел работает сейчас над ее подготовкой", — пояснил министр.


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Глава МИД также отметил, что готов и сам посетить Украину, но его туда не приглашали.

"Если я получу приглашение, и мы сможем заранее согласовать основные темы и даты визита, то я с удовольствием поеду, но пока такого приглашения не поступало", — отметил Сийярто.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз не может прийти к общему знаменателю в вопросе введения санкций против российских олигархов. С одной стороны, страны Балтии и Польша предлагают расширить перечень богатых россиян, против которых должны быть введены санкции, а с другой стороны Венгрия, напротив, пытается не дать ход даже тем санкциям, которые были введены Евросоюзом еще раньше.                                                                                                                                                                            

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Источник: https://index.hu/kulfold/2023/02/23/szijjarto-peter-ukrajna-magyarorszag-diplomacia-haboru-kisebbseg-menekult-nato/
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