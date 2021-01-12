Степанов объяснил, почему во время локдауна разрешено торговать алкоголем

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Любовь Блажко
Недавно "Комментарии" писали о том, как соцсети отреагировали на карантинные ограничения в торговле. Несмотря на это, в период январского локдауна разрешено продавать алкогольные напитки. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, с чем это связано. Об этом пишет НВ.
Почему во время локдауна разрешено торговать алкоголем. Фото: pravda
По его словам, алкоголь является пищевым продуктом, поэтому он не попал в список запрещенных к продаже. Когда карантинные меры только разрабатывались, то изначально не было разделения товаров на те, которые можно и нельзя купить.
Также министр здравоохранения заявил, что те товары, которые сейчас заклеены в супермаркетах сигнальной лентой, люди могут купить через интернет. В противном случае, им стало подумать об этом заранее и купить необходимые товары до 8 января.
Добавим, что до 24 января в Украине будет режим усиленного карантина.
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