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Степанов объяснил, почему во время локдауна разрешено торговать алкоголем

Во время действия локдауна в супермаркетах и магазинах запрещается продажа части товаров, но на алкоголь это не распространяется

сегодня, 21:58
Автор:

Любовь Блажко

Недавно "Комментарии" писали о том, как соцсети отреагировали на карантинные ограничения в торговле. Несмотря на это, в период январского локдауна разрешено продавать алкогольные напитки. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, с чем это связано. Об этом пишет НВ. 

Степанов объяснил, почему во время локдауна разрешено торговать алкоголем

Почему во время локдауна разрешено торговать алкоголем. Фото: pravda

По его словам, алкоголь является пищевым продуктом, поэтому он не попал в список запрещенных к продаже. Когда карантинные меры только разрабатывались, то изначально не было разделения товаров на те, которые можно и нельзя купить. 

"Если мы говорим, что у нас продаются в магазинах исключительно пищевые продукты, а также то, что нам необходимо каждый день может быть — средства гигиены, бытовая химия или медицинские изделия и лекарственные средства, то мы говорим исключительно об этой номенклатуре, об этой группе товара", — объяснил Степанов. 

Также министр здравоохранения заявил, что те товары, которые сейчас заклеены в супермаркетах сигнальной лентой, люди могут купить через интернет. В противном случае, им стало подумать об этом заранее и купить необходимые товары до 8 января. 

Добавим, что до 24 января в Украине будет режим усиленного карантина. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Киеве решили ослабить карантин. В столице в период январского локдауна работают катки и аттракционы. Согласно данным мониторинга, почти все карантинные меры соблюдаются, а нарушители есть и есть, то их очень мало. 
Заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24" рассказал, что решение о том, что катки и аттракционы могут работать, было принято Госпродпотребслужбой. Сообщается, что такие виды досуга минимизируют риск заражения коронавирусной инфекцией. 


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Источник: https://nv.ua/ukraine/events/vakcinaciya-ne-polozhit-konec-epidemii-koronavirusa-stepanov-video-novosti-ukrainy-50134938.html?utm_campaign=lenta&utm_medium=widget&utm_source=site
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