Соцсети отреагировали на ограничения в торговле: появились новые фотожабы

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Любовь Блажко
Согласно решению Кабинета министров, с 8 января вступили в силу жесткие карантинные ограничения, которые будут действовать в Украине до 24 января включительно.
Соцсети о январском локдауне. Фото: korrespondent
И начиная с первого дня локдауна, в Украине разрешается продавать товары только первой необходимости: продукты питания, лекарства, средства гигиены и т.д. Исходя из этого, большинство непродовольственных товаров попало под запрет продажи. Сотрудники супермаркетов решили не убирать временно "запрещенные" товары, а просто заклеить их сигнальными лентами. Такой креатив вызвал настоящую бурю эмоций среди покупателей.
Портал "Комментарии" подготовил для вас подборку самых смешных и ярких фотожаб по поводу новых ограничений. Стоит отметить, что многие пользователи пишут, что подобные ограничительные меры являются просто бессмысленными. Но больше всего вопросов у людей возникает по поводу того, почему во время январского локдауна запретили продавать носки.
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