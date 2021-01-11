Соцсети отреагировали на ограничения в торговле: появились новые фотожабы

Согласно решению Кабинета министров, с 8 января вступили в силу жесткие карантинные ограничения, которые будут действовать в Украине до 24 января включительно.

Соцсети о январском локдауне. Фото: korrespondent

И начиная с первого дня локдауна, в Украине разрешается продавать товары только первой необходимости: продукты питания, лекарства, средства гигиены и т.д. Исходя из этого, большинство непродовольственных товаров попало под запрет продажи. Сотрудники супермаркетов решили не убирать временно "запрещенные" товары, а просто заклеить их сигнальными лентами. Такой креатив вызвал настоящую бурю эмоций среди покупателей.

Портал "Комментарии" подготовил для вас подборку самых смешных и ярких фотожаб по поводу новых ограничений. Стоит отметить, что многие пользователи пишут, что подобные ограничительные меры являются просто бессмысленными. Но больше всего вопросов у людей возникает по поводу того, почему во время январского локдауна запретили продавать носки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как украинцы отреагировали на заклеенные лентой товары в супермаркетах. Многие непродовольственные товары попали под запрет продажи, сотрудники множества супермаркетов по всей стране не убрали соответствующую продукцию, а попросту заклеили отделения пищевыми пленками или сигнальными лентами. Такое карантинное мероприятие вызвало шквал обсуждений в Сети: пользователи делятся фотографиями, не упуская возможности остроумно высказаться по поводу новых ограничений.

Граждане также удивляются, почему под запрет попали освежители воздуха, губки для мытья посуды или чистки обуви. Некоторые пользователи в шуточной форме предполагают, что коронавирус прячется именно в этих товарах.





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