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Главная Новости Общество события Лишь бы что-то запретить: как украинцы отреагировали на заклеенные лентой товары в супермаркетах
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Лишь бы что-то запретить: как украинцы отреагировали на заклеенные лентой товары в супермаркетах

Большинство украинцев называют ограничения абсурдными

сегодня, 11:18
Автор:

Елизавета Черных
Кабинет министров принял решение о том, что с 8 января, вступили в силу жесткие карантинные ограничения, которые будут действовать в Украине до 24 января включительно. Согласно решению правительства, на территории Украины разрешено торговать товарами определенных групп, среди которых продукты питания, лекарства, средства гигиены, ветпрепараты, корма для животных и другие. 

В связи с тем, что многие непродовольственные товары попали под запрет продажи, сотрудники множества супермаркетов по всей стране  не убрали соответствующую продукцию, а попросту заклеили отделения пищевыми пленками или сигнальными лентами. Такое карантинное мероприятие вызвало шквал обсуждений в Сети: пользователи делятся фотографиями, не упуская возможности остроумно высказаться по поводу новых ограничений. 

Многие пользователи называют карантинные меры "абсурдными и безсмысленными", однако больше всего украинцев удивил запрет на продажу носков в супермаркетах: 

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Многие граждане также удивляются, почему под запрет попали освежители воздуха, губки для мытья посуды или чистки обуви. Некоторые пользователи в шуточной форме предполагают, что коронавирус прячется именно в этих товарах.  

Пользователи социальных сетей высказывают недовольство и возмущение по поводу ужесточенных карантинных ограничений, указывая, что в новых запретах нет логики: 
"Зайти в один магазин за продуктами и попутно там купить блокнот и носки нельзя,а пойти в салон красоты можно... где логика", "Вот это вообще бред, в чем проблема продавать те же батарейки? Ну это ограничение явно не имеет никакого отношения к предотвращению заражения... лишь бы что-то запретить лишний раз", "Ору. Моющее можно. Освежитель нельзя)", — пишут украинцы под фотографиями из супермаркетов. 
Ранее "Комментарии" сообщали о том, как "Эпицентру" удается обойти карантин. 

Лишь бы что-то запретить: как украинцы отреагировали на заклеенные лентой товары в супермаркетах

Локдаун в Украине - фото из открытых источников


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Источник: https://nv.ua/ukraine/events/lokdaun-v-ukraine-den-1-zapret-na-tovary-s-8-yanvarya-2021-i-reakciya-seti-novosti-ukrainy-50134447.html
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