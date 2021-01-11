Лишь бы что-то запретить: как украинцы отреагировали на заклеенные лентой товары в супермаркетах

Кабинет министров принял решение о том, что с 8 января, вступили в силу жесткие карантинные ограничения,
которые будут действовать в Украине до 24 января включительно. Согласно решению правительства, на территории Украины разрешено торговать товарами определенных групп, среди которых продукты питания, лекарства, средства гигиены, ветпрепараты, корма для животных и другие.
В связи с тем, что многие непродовольственные товары попали под запрет продажи, сотрудники множества супермаркетов по всей стране не убрали соответствующую продукцию, а попросту заклеили отделения пищевыми пленками или сигнальными лентами. Такое карантинное мероприятие вызвало шквал обсуждений в Сети: пользователи делятся фотографиями, не упуская возможности остроумно высказаться по поводу новых ограничений.
Многие пользователи называют карантинные меры "абсурдными и безсмысленными", однако больше всего украинцев удивил запрет на продажу носков в супермаркетах:
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Многие граждане также удивляются, почему под запрет попали освежители воздуха, губки для мытья посуды или чистки обуви. Некоторые пользователи в шуточной форме предполагают, что коронавирус прячется именно в этих товарах.
Пользователи социальных сетей высказывают недовольство и возмущение по поводу ужесточенных карантинных ограничений, указывая, что в новых запретах нет логики:
"Зайти в один магазин за продуктами и попутно там купить блокнот и носки нельзя,а пойти в салон красоты можно... где логика", "Вот это вообще бред, в чем проблема продавать те же батарейки? Ну это ограничение явно не имеет никакого отношения к предотвращению заражения... лишь бы что-то запретить лишний раз", "Ору. Моющее можно. Освежитель нельзя)", — пишут украинцы под фотографиями из супермаркетов.
Локдаун в Украине - фото из открытых источников
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