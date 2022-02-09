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Стало известно, когда в Украине начнут выплачивать 500 гривен за прививку бустерной дозой

Украинцы, которые сделают бустерную дозу вакцины, получат дополнительно 500 гривен в рамках президентской инициативы "єПідтримка"

сегодня, 14:22
Автор:

Денис Подставной
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, когда украинцам начнут выплачивать деньги за прививку бустерной дозой. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале. 

Стало известно, когда в Украине начнут выплачивать 500 гривен за прививку бустерной дозой

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

"Украинцы, которые сделают бустерную дозу вакцины, получат дополнительно 500 гривен в рамках президентской инициативы "єПідтримка". Правительство сегодня приняло изменения в программу. Они заработают c 14 марта", — заявил Денис Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства сообщил о том, что люди возрастом от 60 лет и лица с инвалидностью I и II группы смогут использовать "ковидную тысячу" на приобретение лекарств и оплату жилищно-коммунальных услуг.

Стало известно, когда в Украине начнут выплачивать 500 гривен за прививку бустерной дозой - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что украинцам, достигшим 60-летнего возраста и прошедшим полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции выдадут по смартфону. Кроме того, пенсионерам пообещали льготные тарифы на связь. Название для данной программы предлагают выбрать гражданам. Опрос уже проходит в приложении Дия. 

Читайте также о том, что книгоиздание в Украине переживает кризис. Законопроекты по поддержке отрасли зависли в Верховной Раде. Судьба законопроектов по поддержке отечественного книгоиздания до сих пор неизвестна. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что названы марки автомобилей с высоким риском пожара. Транспортные средства могут спонтанно вспыхнуть. Hyundai и Kia призывают владельцев почти 500 000 автомобилей парковаться на улице из-за риска пожара. Подробно об этом читайте в нашем материале. 




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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal
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