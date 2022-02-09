Стало известно, когда в Украине начнут выплачивать 500 гривен за прививку бустерной дозой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, когда украинцам начнут выплачивать деньги за прививку бустерной дозой. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

"Украинцы, которые сделают бустерную дозу вакцины, получат дополнительно 500 гривен в рамках президентской инициативы "єПідтримка". Правительство сегодня приняло изменения в программу. Они заработают c 14 марта", — заявил Денис Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства сообщил о том, что люди возрастом от 60 лет и лица с инвалидностью I и II группы смогут использовать "ковидную тысячу" на приобретение лекарств и оплату жилищно-коммунальных услуг.





Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что украинцам, достигшим 60-летнего возраста и прошедшим полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции выдадут по смартфону. Кроме того, пенсионерам пообещали льготные тарифы на связь. Название для данной программы предлагают выбрать гражданам. Опрос уже проходит в приложении Дия.

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