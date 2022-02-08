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"єДедушка и єБабушка": в Украине пенсионерам выдадут по смартфону

Вакцинированным пенсионерам пообещали льготный тариф на связь

сегодня, 12:01
Автор:

Денис Подставной
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В Украине граждане старше 60 лет, которые прошли курс вакцинации, получат бесплатные смартфоны от государства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Дія.Саммита сегодня, 8 февраля.

"єДедушка и єБабушка": в Украине пенсионерам выдадут по смартфону

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Все желающие вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет получат смартфон.

"Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем независимо от возраста, поэтому вскоре все граждане Украины старше 60 лет получат от государства бесплатный, в то же время качественный, современный, быстрый смартфон", — рассказал Владимир Зеленский. 

Также стало известно, что кроме смартфона вакцинированные пенсионеры получат и льготный тариф на связь. 

Издание ТСН передает, что новая государственная программа, предварительно, будет запущена в апреле 2022 года. Какие модели смартфонов раздадут украинцам Зеленский не уточнил.

Для новой программы гражданам предлагают выбрать название. Среди вариантов:  єСмартфон, БабушкаФон, єДедушка и єБабушка.

Опросы уже доступны в приложении Дия. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Украинцы рассказали, сможет ли Украина примириться с РФ, если та прекратит агрессию и вернет Крым. 

Читайте также о том, что посол рассказал, что общего между соседями России — Украиной и Японией. Япония поддерживает Украину в борьбе с агрессией России. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что какую зарплату хотят украинцы для безбедной жизни. Социологи назвали сумму. Украинцы ждут, когда зарплата в Украине будет на уровне 25-35 тысяч гривен. Подробно об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n0FsIxDc6Iw
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