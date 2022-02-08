"єДедушка и єБабушка": в Украине пенсионерам выдадут по смартфону



















В Украине граждане старше 60 лет, которые прошли курс вакцинации, получат бесплатные смартфоны от государства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Дія.Саммита сегодня, 8 февраля.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Все желающие вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет получат смартфон.



"Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем независимо от возраста, поэтому вскоре все граждане Украины старше 60 лет получат от государства бесплатный, в то же время качественный, современный, быстрый смартфон", — рассказал Владимир Зеленский.

Также стало известно, что кроме смартфона вакцинированные пенсионеры получат и льготный тариф на связь.

Издание ТСН передает, что новая государственная программа, предварительно, будет запущена в апреле 2022 года. Какие модели смартфонов раздадут украинцам Зеленский не уточнил.



Для новой программы гражданам предлагают выбрать название. Среди вариантов: єСмартфон, БабушкаФон, єДедушка и єБабушка.

Опросы уже доступны в приложении Дия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Украинцы рассказали, сможет ли Украина примириться с РФ, если та прекратит агрессию и вернет Крым.

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