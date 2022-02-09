Книгоиздание в Украине переживает кризис: законопроекты по поддержке отрасли зависли в Верховной Раде

Уровень развития книгоиздания был и остается точнейшим индикатором уровня развития государства, важнейшим фактором в рейтингировании стран мира по степени их цивилизованности. Уровень развития отечественного книгоиздания, по сравнению с европейскими книжными индустриями, с определенной периодичностью колебался и колеблется от "среднего" к "плохому", и за все годы Независимости ему ни разу не удалось достичь уровня "достаточного", что языком цифр должно было означать продуцирование в течение года не менее 2,5 экземпляра книг на одного жителя Украины.

Книгоиздание в Украине переживает кризис - фото из открытых источников

Пандемический кризис 2020-2021 годов очень больно отразился на деятельности книгоиздательской отрасли, опустив его уровень к "крайне плохому".

2021 год мог бы закончиться для украинских издателей совсем грустно, если бы Правительством не была введена программа "єПідтримка", которая предусматривает возможность за выделенную в рамках этой программы 1000 гривен, кроме других товаров и услуг, приобретение еще и книг. Именно эта программа стала своеобразным "спасательным жилетом", остановившим стремительное разрушение отрасли.

Средства, уже полученные субъектами книгоиздания за реализованную книжную продукцию в рамках программы, позволили им частично рассчитаться по долговым обязательствам, которые образовались за предыдущие почти два года, перед партнерами и заплатить заработную плату работникам. То есть средства, которые уже поступили и могут поступить в течение 2022 года, являются очень своевременной помощью. Однако для апгрейда отрасли, вывода ее на уровень европейских книжных индустрий нужны не столько средства для латания дыр, сколько логическая, системная и длительная, хотя бы 3–5 лет, государственная поддержка книгоиздания. По мнению представителей отрасли, подобная системная помощь должна быть закреплена на законодательном уровне.

Речь идет, в частности, о проектах законов № 5238 и № 5239, предлагающих внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины. Они были зарегистрированы в парламенте еще в марте 2021 года, однако их дальнейшая судьба остается неизвестной.

Так, законопроект №5238 предлагает временное предоставление издательствам, издательским организациям, полиграфическим и книготорговым предприятиям льготы по уплате налога на прибыль, при условии направления суммы, которая должна быть уплачена в виде налога на прибыль, на переоснащение издательско-полиграфической базы, разработку и введение новейших технологий по изготовлению книжной продукции, расширению ее ассортимента и существенному увеличению тиражей и развитию сетей книжной торговли.

Законопроектом № 5239 предусмотрено освобождение от уплаты пошлин и ввозного НДС на импорт полиграфического оборудования для печати и изготовления книг издательствами, издательскими организациями и полиграфическими предприятиями.

"Эти законопроекты были зарегистрированы 12 марта прошлого года, в мае документы рассматривали профильные комитеты Верховной Рады, но после этого они зависли", — рассказывает президент Общественного союза "Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей" (ОС "УАИК") Александр Афонин, добавляя, что письмо с просьбой проинформировать, на каком этапе рассмотрения находятся сейчас законопроекты, Ассоциацией было направлено в Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Александр Афонин обращает внимание на то, что нормы, предусмотренные этими двумя законопроектами, также внесены в проект Стратегии развития чтения на 2021-2025 годы "Чтение как жизненная стратегия", разработанный Мининформполитики с привлечением экспертов. Однако и этот документ до сих пор не утвержден Кабинетом Министров.

"Нормы, которые предлагаются законопроектами № 5238 и № 5259, уже действовали с 2001 по 2015 год в соответствии с редакциями действующих на то время Налогового кодекса Украины и Закона Украины "О государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине". А с 1 января 2015 по требованию тогдашнего правительства они были аннулированы, хотя представители отрасли рассчитывали на их продление. Нам удалось сохранить только льготу по налогу на добавленную стоимость", – подчеркивает президент ОС "УАИК".

Следует отметить, что именно наличие этих льгот в свое время позволило большинству субъектов издательского дела, хотя и болезненно, однако без катастрофических потерь пережить экономический кризис 2008-2010 годов и начать с 2013 постепенно выходить на докризисный уровень. Однако с момента аннексии Крыма и начала военной агрессии на Донбассе со стороны Российской Федерации были отменены преференции по налогу на прибыль, а также льготы на ввоз полиграфического оборудования без уплаты пошлин и НДС, что резко ухудшило состояние отрасли.

Издательское сообщество надеется, что Верховная Рада все же вынесет в ближайшее время на голосование в сессионном зале эти два очень важных для отечественного книгоиздания законопроекта и поддержит их.

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