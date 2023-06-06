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Стало известно, когда будет самый трудный период для Украины

Летом оккупанты продолжат терроризировать Украину обстрелами. Больше всего будут страдать женщины и дети

сегодня, 13:45
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом заявила астролог Яна Тимощук на своем YouTube-канале, сообщает портал "Комментарии".

Стало известно, когда будет самый трудный период для Украины

Яна Тимощук. Фото скриншот из Ютуб

Июнь будет опасным летним месяцем. Россияне будут и дальше создавать опасность для украинских регионов, в том числе и столицы. Продолжатся массированные ракетные атаки, однако станет виден и "ответ" Вооруженных Сил Украины.


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"Выпадает карта "Звезда" — это связано с электростанциями, вышками. Может случится какая-то поворотная ситуация. В течение 3 месяцев ситуация стабилизируется, но сейчас очень тяжелый период", — отметила Тимощук.

В таких условиях у украинцев будет расти эмоциональная нагрузка и еще более сильная ярость к россиянам. Самым опасным регионом сейчас остается Киев.

"В ночное время суток продолжатся обстрелы. Борьба будет сильнейшая, мы выстоим до последнего", — добавила она.

В то же время, как подытожила астролог, результат всех событий будет в пользу Украины.

Как писали "Комментарии", – Может ли Украина атаковать Россию в ответ , – мнения сенаторов США Огонь по РФ в ответ на террор украинского народа: что по этому поводу думают в Соединенных Штатах Америки.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – как подрыв Каховской ГЭС повлияет на возможности украинской армии, – эксперт Оккупанты пошли на такой шаг, поскольку у них есть страх форсирования Днепра Силами обороны Украины.

Напомним, "Комментарии" писали, — Российские захватчики пытаются полностью оккупировать один из украинских регионов. Оккупанты сосредоточили немалые усилия на попытках полной оккупации Луганщины. Противник продолжает наступать на Авдеевском направлении и ведет активную оборону в Запорожье в двух направлениях: таких, как Новопавловский и Ореховский.



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