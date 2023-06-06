Стало известно, когда будет самый трудный период для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Об этом заявила астролог Яна Тимощук на своем YouTube-канале, сообщает портал "Комментарии".
Яна Тимощук. Фото скриншот из Ютуб
Июнь будет опасным летним месяцем. Россияне будут и дальше создавать опасность для украинских регионов, в том числе и столицы. Продолжатся массированные ракетные атаки, однако станет виден и "ответ" Вооруженных Сил Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В таких условиях у украинцев будет расти эмоциональная нагрузка и еще более сильная ярость к россиянам. Самым опасным регионом сейчас остается Киев.
В то же время, как подытожила астролог, результат всех событий будет в пользу Украины.
Как писали "Комментарии", – Может ли Украина атаковать Россию в ответ , – мнения сенаторов США Огонь по РФ в ответ на террор украинского народа: что по этому поводу думают в Соединенных Штатах Америки.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – как подрыв Каховской ГЭС повлияет на возможности украинской армии, – эксперт Оккупанты пошли на такой шаг, поскольку у них есть страх форсирования Днепра Силами обороны Украины.
Напомним, "Комментарии" писали, — Российские захватчики пытаются полностью оккупировать один из украинских регионов. Оккупанты сосредоточили немалые усилия на попытках полной оккупации Луганщины. Противник продолжает наступать на Авдеевском направлении и ведет активную оборону в Запорожье в двух направлениях: таких, как Новопавловский и Ореховский.
Обсуждения
Новости