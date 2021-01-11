Стало известно, какие товары чаще всего конфисковали на украинской таможне в 2020 году

Появилась информация о товарах, которые чаще всего конфисковали сотрудники государственной таможенной службы Украины в 2020 году. Соответствующее сообщение опубликовали официальные каналы ведомства.

В общей сложности таможенники изъяли товара на 5,5 млн гривен. Фото из открытых источников

"Рекордсменом" в списке контрафактных товаров является портативная электроника. Ее украинские таможенники изъяли на сумму 2 млн гривен — всего около 13 тыс. единиц. Наиболее отличившихся такие торговые марки как NGK, Apple.

Игрушек таможня не пропустила куда больше — более 107 тыс. единиц, впрочем суммарно стоят они намного дешевле. Их общая стоимость — 1 млн гривен. Среди популярных производителей игрушек указаны HOT WHEELS, LEGO, UEFA и т.п.

Одежды и головных уборов было конфисковано на сумму более 904 тыс. гривен (PUMA, NIKE, ADIDAS), обуви — на 654 000. Всего лишь на 202 тыс. гривен таможенники "собрали" сумок и ремней известных марок, на 109 тыс. гривен — различной косметики.

Интересно, что последнюю строчку в рейтинге "популярного конфиската" заняли наручные часы. На таможне осталось всего 16 таких аксессуаров, а их общая стоимость действительно скромная — 32 тыс. гривен.

В общем правоохранителям удалось остановить перевозки незаконных товаров на сумму, превышающую 5,5 млн гривен.





Кроме того, представители службы отмечают, что в прошлом 2020 году работникам пришлось 75 раз уничтожать изъятые вещи. Зарегистрировано 41 попытку нарушения таможенных правил.

В целом эффективность выполняемых украинскими таможенниками действий выросла на 10% по сравнению с 2019 годом. Вероятно, непосредственное влияние на это имеют внесенные изменения в Таможенный кодекс Украины.

Справка. Контрафактом считают товар, который нарушает права интеллектуальной собственности на торговую марку в Украине. Отдельно также под это определение подпадают вещи, не являющиеся оригинальными, но выглядящие почти идентично, так что их можно спутать.

Если вас заинтересовала работа службы, то "Комментарии" предлагают узнать, в сотрудничестве с которыми представительствами таможенникам удалось остановить перевозки из Украины в ЕС почти тонны героина.

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