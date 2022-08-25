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Стало известно, какие страны россияне чаще всего используют для того, чтобы въехать в ЕС

После 24 февраля на территорию ЕС легально въехали почти 1 миллион россиян

25 августа 2022, 17:17
Автор:

Кравцев Сергей
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С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину более 60% граждан России въехали в ЕС через границу Эстонии или Финляндии. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует ERR.

Стало известно, какие страны россияне чаще всего используют для того, чтобы въехать в ЕС

Российским туристам могут запретить ездить в ЕС / фото ua.depositphotos.com

В целом после 24 февраля на территорию Евросоюза легально въехали почти 1 миллион россиян (998 тысяч). Из этого общего числа 329 тысяч – через Финляндию и 282 тысячи – Эстонию. Большинство россиян, которые выехали через эти страны потом обратно вернулись в Россию.

Также сообщается, что через Литву, которая граничит с Калининградской областью, въехали в ЕС более 132 тысяч россиян, а через Польшу – 26,5 тысячи.                                                                                                

Использовали территорию Норвегии для въезда в Евросоюз за полгода чуть более 8 тысяч россиян, однако вернулись тем же маршрутом около 6 тысяч.

Премьер Эстонии Кая Каллас обратила внимание, что эти цифры очень хорошо показывают нагрузку, которая выпадает на те государства, которые соседствуют с Россией.

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Также издание "Комментарии" сообщало – глава ГУР Кирилл Буданов в эфире телемарафона заявил, что в войне России против Украины уже начался переломный момент. В частности, что в аннексированном Крыму раздаются взрывы, чего ранее не было. Согласны ли с таким утверждением? Какой момент вы посчитали бы переломным? Наш портал с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://news.err.ee/1608694828/28-percent-of-russian-entrants-into-eu-since-february-24-came-via-estonia
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