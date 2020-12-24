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Стало известно, как Зеленские переделали госдачу в Конча-Заспе

Первая леди призналась, что в некоторые комнаты госдачи в Конча-Заспе никто не заходит

сегодня, 15:57
Автор:

Таисия Ерохина

Первая леди Елена Зеленская рассказала, что государственная дача в Конча-Заспе изначально не сильно пришлась по душе ей с супругом, президентом Владимиром Зеленским, поэтому кое-что в роскошной обстановке семья решила поменять. Об этом Зеленская сообщила в интервью "НВ".

Стало известно, как Зеленские переделали госдачу в Конча-Заспе

Госдача в Конча-Заспе. Фото: Вести

"Это же не дом. С первых дней служба охраны нас уговаривала, заставляла, умоляла переехать в это место, где они смогут выполнять свои функциональные обязанности", — заявила Зеленская.

По словам первой леди, в многоквартирном доме обеспечить нужную работу госохраны было бы невозможно. И хотя супруги, говорит Зеленская, долго сопротивлялись, все-таки со временем переехали жить в госдачу. Однако первая леди мечтает "когданибудь иметь свое жилье", но говорит, что "это все мечты и планы".

Кроме того, семья Зеленских решила немного поправить интерьер госдачи. Так, сняли роскошные люстры, убрали золото, а стены – покрасили в серый цвет. Зеленская добавила, что их семье не нужен такой огромный дом, а в некоторые комнаты, по ее словам, они даже не заходят. Такая обстановка была в госдаче раньше (фото ниже).

Стало известно, как Зеленские переделали госдачу в Конча-Заспе - фото 2

Как ранее сообщалось, Елена Зеленская заявила, что пример первой леди для нее – Брижит Макрон, супруга главы Франции Эммануэля Макрона. Супруга украинского лидера приоткрыла завесу, по каким правилам проходят беседы высших представителей власти. Как рассказала украинская первая леди, визит во Францию, где она познакомилась с Брижит Макрон, ей очень запомнился. Удалось долго поговорить с первой леди Франции.

Кроме того, первая леди Елена Зеленская откровенно призналась, как реагирует на хейт в соцсетях. Со многим супруге президента удается смириться, но некоторые вещи она принять не может.


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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/elena-zelenskaya-o-muzhe-vstreche-s-keyt-middlton-i-zhizni-na-gosdache-intervyu-novosti-ukrainy-50132205.html
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