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Зеленская назвала имя первой леди, с которой берет пример

Елена Зеленская рассказала, какой из рабочих визитов ей запомнился больше всего

сегодня, 15:30
Автор:

Таисия Ерохина

Супруга украинского президента Елена Зеленская считает истинным примером первой леди Брижит Макрон – жену французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом Зеленская призналась в интервью "НВ".

Зеленская назвала имя первой леди, с которой берет пример

Фото: Elle

Как рассказала украинская первая леди, визит во Францию, где она познакомилась с Брижит Макрон, ей очень запомнился. Удалось долго поговорить с первой леди Франции.

"Открою секрет, как обычно, происходят такие беседы, — заинтриговала Зеленская — Все регламентировано: когда проходит время, входит представитель протокола, обычно — принимающей стороны, и делает знак, что пора и честь знать. Брижит отсылала этого представителя, наверное, раза три, потому что мы говорили".

По словам Зеленской, Макрон дала ей много чисто женских советов о том, как жить в новом статусе, не обращать внимание на хейтеров и уделять время детям и мужу, а еще вопреки ограничениям посещать кино и концерты.

"Я пытаюсь следовать ее советам. По-человечески очень теплое общение получилось. Она замечательная женщина, есть чему у нее поучиться", — отметила Зеленская.

Кроме того, самым мудрым человеком, с которым ей довелось беседовать в жизни, Зеленская считает Папу римского. Поездка в Ватикан стала для первой леди Украины весьма яркой. А в ходе визита в Лондон супругам Зеленским удалось встретиться с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Ранее мы сообщали, что Зеленская откровенно рассказала, какие слова хейтеров ее больше всего задевают. Супруга украинского президента Елена Зеленская призналась, что ожидала потоков хейта после избрания Владимира Зеленского. Но думала, что ненависть польется не в такой форме и количестве.


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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/elena-zelenskaya-o-muzhe-vstreche-s-keyt-middlton-i-zhizni-na-gosdache-intervyu-novosti-ukrainy-50132205.html
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Обусуждения

Остап

сегодня, 15:47

А чого ж було чекати від протестного голосування та по приколу. Але надалі сталося саме жахливе - влади немає. Країна сама по собі. Люди кинуті наприхволяще. Держчиновники з держбюджету одержують мільйонні заробітні плати в той час як велика частина літніх людей виживає, та бажає скоріше б це скінчилося. Як пояснити мільон заробітної плати державного чиновника який взагалі нерозуміється на цьому. До чого ж вона та плата "привязана"? Що це за розрахунок такий? Нічого історія не вчить - мир хатам , війна палацам....

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