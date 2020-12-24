Зеленская назвала имя первой леди, с которой берет пример

Язык
Coinspot 24.12.2020
BTC/USD
23333.33
ETH/USD
594.28
LTC/USD
108.09
НБУ 24.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Супруга
украинского президента Елена Зеленская считает истинным примером первой леди
Брижит Макрон – жену французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом Зеленская
призналась в интервью "НВ".
Фото: Elle
Как рассказала
украинская первая леди, визит во Францию, где она познакомилась с Брижит
Макрон, ей очень запомнился. Удалось долго поговорить с первой леди Франции.
По словам
Зеленской, Макрон дала ей много чисто женских советов о том, как жить в новом
статусе, не обращать внимание на хейтеров и уделять время детям и мужу, а еще
вопреки ограничениям посещать кино и концерты.
Кроме того, самым
мудрым человеком, с которым ей довелось беседовать в жизни, Зеленская считает
Папу римского. Поездка в Ватикан стала для первой леди Украины весьма яркой. А в ходе визита в Лондон супругам Зеленским удалось встретиться с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.
Ранее мы
сообщали, что Зеленская
откровенно рассказала, какие слова хейтеров ее больше всего задевают. Супруга
украинского президента Елена Зеленская призналась, что ожидала потоков хейта
после избрания Владимира Зеленского. Но думала, что ненависть польется не в
такой форме и количестве.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости
Остап
сегодня, 15:47
А чого ж було чекати від протестного голосування та по приколу. Але надалі сталося саме жахливе - влади немає. Країна сама по собі. Люди кинуті наприхволяще. Держчиновники з держбюджету одержують мільйонні заробітні плати в той час як велика частина літніх людей виживає, та бажає скоріше б це скінчилося. Як пояснити мільон заробітної плати державного чиновника який взагалі нерозуміється на цьому. До чого ж вона та плата "привязана"? Що це за розрахунок такий? Нічого історія не вчить - мир хатам , війна палацам....