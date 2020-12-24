Зеленская призналась, какие слова хейтеров ее больше всего задевают

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Таисия Ерохина
Супруга
украинского президента Елена Зеленская призналась, что ожидала потоков хейта
после избрания Владимира Зеленского. Но думала, что ненависть польется не в
такой форме и количестве. Об этом первая леди рассказала в интервью "НВ".
Фото: Дело. Юа
По словам
Зеленской, она научилась останавливать пессимистичные настроения и возвращаться в нужное русло, несмотря на
хейтерство в социальных сетях. Но один момент все-таки принять первая леди не может.
Также Елена
Зеленская прокомментировала нападки со стороны пользователей по поводу ее
внешнего вида. Супруга президента отмечает, что не стремится всем нравиться,
но обзывания ей не очень приятны.
Более того, порою
первая леди, прежде чем опубликует в Сети тот или иной снимок, прогнозирует
бурную обратную реакцию.
Ранее сообщалось,
что первая леди Зеленская
охарактеризовала стиль своей работы довольно кратко – всего лишь тремя
словами. Супруга украинского президента Елена Зеленская признает, что у первой
леди есть возможность быть услышанной многими украинцами.
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