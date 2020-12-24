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Главная Новости Общество события Зеленская призналась, какие слова хейтеров ее больше всего задевают
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Зеленская призналась, какие слова хейтеров ее больше всего задевают

Первая леди Зеленская рассказала, задевает ли ее хейтерство в Сети

сегодня, 14:33
Автор:

Таисия Ерохина

Супруга украинского президента Елена Зеленская призналась, что ожидала потоков хейта после избрания Владимира Зеленского. Но думала, что ненависть польется не в такой форме и количестве. Об этом первая леди рассказала в интервью "НВ".

Зеленская призналась, какие слова хейтеров ее больше всего задевают

Фото: Дело. Юа

По словам Зеленской, она научилась останавливать пессимистичные настроения и возвращаться в нужное русло, несмотря на хейтерство в социальных сетях. Но один момент все-таки принять первая леди не может.

"Неприятно, когда задевают детей, онито вообще ни в чем не виноваты, — считает Зеленская. — Я понимаю, что есть разные политические взгляды и я попадаю в зону влияния президента, меня с ним ассоциируют. Если есть какието противники или оппоненты, ясное дело, что я буду задета. Но считаю, что трогать детей абсолютно некорректно".

Также Елена Зеленская прокомментировала нападки со стороны пользователей по поводу ее внешнего вида. Супруга президента отмечает, что не стремится всем нравиться, но обзывания ей не очень приятны.

Более того, порою первая леди, прежде чем опубликует в Сети тот или иной снимок, прогнозирует бурную обратную реакцию.

"Некоторые моменты я могла просчитать, я знала, что "ой, сейчас будет" (смеется). Тогда это весело, — добавила Зеленская. — А когда просто на ровном месте, ты думаешь: а зачем это делают? Когда видишь причину, все становится на свои места, все нормально".

Ранее сообщалось, что первая леди Зеленская охарактеризовала стиль своей работы довольно кратко – всего лишь тремя словами. Супруга украинского президента Елена Зеленская признает, что у первой леди есть возможность быть услышанной многими украинцами.


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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/elena-zelenskaya-o-muzhe-vstreche-s-keyt-middlton-i-zhizni-na-gosdache-intervyu-novosti-ukrainy-50132205.html
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Обусуждения

Алекс

сегодня, 14:56

До власти дорвались, заливая всё мегатоннами говна и брехни. Бумеранг вернулся.

Людмила

сегодня, 14:48

Діти дійсно не винні, але клеймо залишиться надовго.

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