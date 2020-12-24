Зеленская описала свой статус тремя словами

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Таисия Ерохина
Супруга
украинского президента Елена Зеленская признает, что у первой леди есть
возможность быть услышанной многими украинцами. Об этом она сказала в интервью "НВ".
Фото из открытых источников
Первая леди, в понимании Зеленской, это голос, который услышат. А этим нужно пользоваться, считает
супруга президента.
Однако первая леди за эти полтора года президентства Зеленского неактивно
общалось со СМИ. Зеленская признается, что ей советовали не выпадать из информационного поля, и
предложений об интервью поступало много. Однако она хотела общаться не о
нарядах, которые так активно обсуждают соцсети, а о конкретных делах. Кроме
того, Зеленская отметила, что регулярно ведет коммуникацию с украинцами через
свои каналы в соцсетях. Там информирует об инициативах.
В частности, одна
из сфер, которой сейчас занимается первая леди, реформирование школьного
питания. С нового года в украинских школах питание школьников возьмут под
строгий контроль и исключат как из столовых, так и из буфетов, "вредную еду".
Еще одно
направление работы Зеленской – культурное. Первая леди развивает проект, в
рамках которого в музеях мира появляются украинские аудиогиды.
Третьим вызов в
своей деятельности Зеленская назвала безбарьерность и равные права для всех.
Так, Украина в этом году стала полноправным членом международного партнерства
Биарриц.
Напомним, Елена Зеленская
призналась, что продолжает
сотрудничать с "Кварталом".
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