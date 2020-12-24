Зеленская описала свой статус тремя словами

Супруга украинского президента Елена Зеленская признает, что у первой леди есть возможность быть услышанной многими украинцами. Об этом она сказала в интервью "НВ".

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Первая леди, в понимании Зеленской, это голос, который услышат. А этим нужно пользоваться, считает супруга президента.

"Если охарактеризовать в двух словах мое отношение к статусу, то мне кажется, функцию первой леди можно объяснить тремя словами — "дипломатия мягкой силы"", — сказала Елена Зеленская.

Однако первая леди за эти полтора года президентства Зеленского неактивно общалось со СМИ. Зеленская признается, что ей советовали не выпадать из информационного поля, и предложений об интервью поступало много. Однако она хотела общаться не о нарядах, которые так активно обсуждают соцсети, а о конкретных делах. Кроме того, Зеленская отметила, что регулярно ведет коммуникацию с украинцами через свои каналы в соцсетях. Там информирует об инициативах.

В частности, одна из сфер, которой сейчас занимается первая леди, реформирование школьного питания. С нового года в украинских школах питание школьников возьмут под строгий контроль и исключат как из столовых, так и из буфетов, "вредную еду".

Еще одно направление работы Зеленской – культурное. Первая леди развивает проект, в рамках которого в музеях мира появляются украинские аудиогиды.

Третьим вызов в своей деятельности Зеленская назвала безбарьерность и равные права для всех. Так, Украина в этом году стала полноправным членом международного партнерства Биарриц.

Напомним, Елена Зеленская призналась, что продолжает сотрудничать с "Кварталом".

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