Стало известно, как в Украине будет работать транспорт во время майских праздников и Пасхи

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Таисия Ерохина
В Украине на майские праздники и Пасху в 2021 году пока что не
планируются ограничения в работе транспорта. Об этом рассказал министр
инфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала "Украина 24".
Работа транспорта на праздники. Фото из открытых источников
По словам министра, регулирование работы транспорта во время эпидемии
коронавируса зависит от предложений Министерства здравоохранения.
Однако возможны ограничения в маршрутах для поездов. Как отметил глава
Мининфраструктуры, в областях, где эпидпорог во время майских выходных будет
превышен и там будут действовать "красные" правила карантина, перевозки осуществляться
не будут. Но это ограничение не применяется для транзитных, добавил министр.
Напомним, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на дополнительные
рейсы на Пасхальные праздники. Эти поезда решили запустить из-за большого
спроса на перевозки именно в период с 29 апреля по 10 мая. Дополнительные рейсы
также созданы, чтобы избежать больших скоплений людей в поездах.
Как известно, в 2021 году в
мае украинцев ждут дополнительные выходные. Первого длинного уикенда стоит
ждать в начале месяца — с 1 по 4 мая. Из-за Международного дня труда и
православной Пасхи, которые попали на выходные, отдохнуть получится еще и в
понедельник-вторник. Также большинство офисных сотрудников смогут не выйти на
работу и в следующий понедельник, 10 мая, из-за перенесенного выходного с
воскресного Дня Победы.
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