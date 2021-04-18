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Стало известно, как в Украине будет работать транспорт во время майских праздников и Пасхи

В Мининфраструктуры рассказали, будет ли ограничена работа транспорта в мае на праздники

сегодня, 18:32
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине на майские праздники и Пасху в 2021 году пока что не планируются ограничения в работе транспорта. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала "Украина 24".

Стало известно, как в Украине будет работать транспорт во время майских праздников и Пасхи

Работа транспорта на праздники. Фото из открытых источников

По словам министра, регулирование работы транспорта во время эпидемии коронавируса зависит от предложений Министерства здравоохранения.

"Мы не планируем закрывать авиаперевозки, то же касается железнодорожных перевозок. А городские перевозки — это вообще ответственность местных властей", — пояснил Криклий.

Однако возможны ограничения в маршрутах для поездов. Как отметил глава Мининфраструктуры, в областях, где эпидпорог во время майских выходных будет превышен и там будут действовать "красные" правила карантина, перевозки осуществляться не будут. Но это ограничение не применяется для транзитных, добавил министр.

Напомним, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на дополнительные рейсы на Пасхальные праздники. Эти поезда решили запустить из-за большого спроса на перевозки именно в период с 29 апреля по 10 мая. Дополнительные рейсы также созданы, чтобы избежать больших скоплений людей в поездах.

Как известно, в 2021 году в мае украинцев ждут дополнительные выходные. Первого длинного уикенда стоит ждать в начале месяца — с 1 по 4 мая. Из-за Международного дня труда и православной Пасхи, которые попали на выходные, отдохнуть получится еще и в понедельник-вторник. Также большинство офисных сотрудников смогут не выйти на работу и в следующий понедельник, 10 мая, из-за перенесенного выходного с воскресного Дня Победы.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/9387-karantin-v-ukraine-ministr-rasskazal-ogranichat-li-transport-na-mayskie-prazdniki
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