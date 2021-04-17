«Укрзализныця» запустит дополнительные поезда к Пасхе - расписание

"Укрзализныця" анонсировала продажу билетов на дополнительные рейсы, специально к Пасхальным праздникам. Данная информация указывается на официальной странице компании.



Пасхальные праздники: Укрзализныця запускает дополнительные рейсы. Фото: bzh.life

Дополнительные поезда решили запустить из-за большого спроса на перевозки именно в период с 29 апреля по 10 мая. Дополнительные рейсы также созданы, чтобы избежать больших скоплений людей в поездах.

"Это обеспечит более равномерное распределение пассажиропотока, чтобы в поездах было возможно сохранять социальную дистанцию и пассажиры на вокзалах были разграничены во времени и меньше пересекались", — поясняется в сообщении компании.

Приобрести билеты можно уже сегодня.

В праздничный период будут курсировать следующие поезда:

— №29 / 30 Киев — Ужгород. Из Киева отправляется 29, 30 апреля и 2, 3, 7, 8, 9 мая. Из Ужгорода — 30 апреля и 1, 3, 4, 8, 9, 10 мая.

- №124 / 123 Киев — Константиновка. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 10 мая. С Константиновки — 1, 4, 8, 11 мая.



- №138 / 137 Хмельницкий — Лисичанск. Из Хмельницкого отправляется 30 апреля, 2 и 8 мая. С Лисичанска — 1, 3 и 9 мая.



- №209 / 210 Харьков — Одесса. Из Харькова отправляется 30 апреля и 2 мая. Из Одессы — 1 и 3 мая.



- №239 / 240 — 207/208 Киев — Ужгород. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 9 мая. Из Ужгорода — 1, 4, 8, 10 мая.



- №242 / 241 — 210/212 Харьков — Одесса. Из Харькова отправляется 7 мая. Из Одессы — 9 мая.

— №211 / 212 Харьков — Львов. Из Харькова отправляется 30 апреля и 3, 7, 9 мая, а из Львова — 1, 4, 8, 10 мая.

-№232 / 231 Запорожье — Ивано-Франковск. З Запорожья отправляется 30 апреля и 8 мая, из Ивано-Франковска — 1 и 9 мая.

— №243 / 244 Киев — Рахов. Из Киева отправляется 29 апреля 3, 7 и 9 мая, с Рахова — 30 апреля, 4, 8 и 10 мая.

— №254 / 253 Киев — Мариуполь. Из Киева отправляется 30 апреля и 3, 9 мая, из Мариуполя — 1, 4 и 10 мая.

— №251 / 252 Харьков — Николаев. Из Харькова отправляется 29 апреля и 9 мая. Из Николаева — 30 апреля и 10 мая.

— №298 / 297 Николаев — Киев. Из Николаева отправляется 29 апреля, 4, 6, 10 мая. Из Киева — 30 апреля, 5, 7, 11 мая.

— №745 / 746 "Бойковский экспресс" Киев — Славское. Рейсы 1 и 4 мая туда и обратно.

— №774 / 773 Киев — Шостка. Из Киева и Шостки отправляется 4, 10 мая.

— №779 / 780 Сумы — Винница. Из Сум и Винницы отправляется 30 апреля, 4, 7 и 10 мая.

- №781 / 782 Черкассы — Киев. Из Черкасс и Киева отправляется 4, 10 мая.

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