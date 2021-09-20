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Стало известно, граждане какой страны ЕС впереди всех по уровню вакцинации против коронавируса

Ирландия вакцинировала 90% взрослого населения - самый высокий показатель в ЕС

сегодня, 11:10
Автор:

Кравцев Сергей

Ирландия становится лидером в Европейском Союзе по уровню вакцинации взрослого населения против коронавируса. На данный момент привито против COVID-19 90% граждан Ирландии старше 16 лет. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет Euractiv.

Стало известно, граждане какой страны ЕС впереди всех по уровню вакцинации против коронавируса

Вакцинация Фото из открытых источников

Обновленная информация Европейского центра по контролю за заболеваниями показывает, что уже практически на пяты Ирландии по уровню вакцинации наступает Мальта, Дания и Португалия, которые также заметно активизировали процесс вакцинации в своих странах.

Глава правительства Ирландии Мишель Мартин высказал благодарность гражданам за сознательность. Особенно премьер-министр отметил молодежь, которая отозвалась на инициативу власти, оперативно отреагировав на программу вакцинации.

Стоит отметить, что именно 90-процентный порог вакцинации населения должен стать началом массового возвращения ирландцев на свои рабочие места и отмены карантина, который продлился в стране больше 18 месяцев.

В Ирландии также больше не будут действовать строгие ограничения из-за пандемии. В частности, больше не запрещено будет собираться на массовые мероприятия как внутри помещений, так и на отрытом воздухе.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, кому поручено контролировать уровень вакцинации учителей в учебных заведениях, на основании чего будет приниматься решение о закрытии школ на карантин или нет.

Также ранее издание "Комментарии" писало — бывший главный санврач рассказал, сколько должно пройти лет, чтобы понять, что вакцина против COVID-19 безопасна и не противопоказана даже детям.



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Источник: https://www.euractiv.com/
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