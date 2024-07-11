Стали известны конкретные сроки проведения второго Саммита мира с участием РФ

Украина ставит перед собой цель – провести второй Саммит мира с участием России до выборов в США, которые состоятся в ноябре этого года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Саммит мира. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что отмечает, что стремление Киева организовать встречу до выборов в США указывает на то, что Украина испытывает чувство срочности, поскольку сталкивается с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Предполагаемый кандидат в президенты от Республиканской партии хвастался, что прекратит войну к моменту своей инаугурации в январе, и высказался против продолжения военной поддержки Киева со стороны США.

Как пишет "Bloomberg", один из украинских чиновников подтвердил план провести второй саммит перед выборами в США. Несколько чиновников из некоторых западных союзных стран заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована с четкой целью и управляемыми ожиданиями.

Однако некоторые американские чиновники не убеждены, что саммит с Россией и Украиной состоится.

Также аналитики "Bloomberg" напомнили, что во вторник, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский выступая в Институте Рейгана в Вашингтоне призвал США помочь организовать второй саммит, чтобы сделать его "более весомым и по-настоящему решающим".

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