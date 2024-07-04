Путин лично сможет присутствовать на следующем саммите мира: что ответил Зеленский

Глава украинского государства Владимир Зеленский не исключил, что Путина пригласят на следующий Саммит мира. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер сказал в интервью "Bloomberg".

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

При этом, Владимир Зеленский уточнил, если России и Украине удастся найти способ сесть за стол переговоров, он не ждет, что Путин будет в них участвовать лично и "в ближайшее время", поскольку считает, что российский президент "слишком напуган, чтобы приехать".

Отметим, ранее в интервью "Time" глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает на проведение второго саммита мира в Саудовской Аравии до конца нынешнего года.

СМИ отмечает, президент Владимир Зеленский по возвращении с первого состоявшегося в Швейцарии саммита сказал, что "никаких пауз сейчас" быть не должно. Он считает, что сделан "первый ощутимый шаг к миру".

Андрей Ермак, занимавшийся организацией и привлечением участников к первому саммиту, готовится к большому испытанию – встрече с представителями России. Как известно, ранее Украина говорила, что Россия может принять участие во втором саммите – чтобы передать ей наработки по установлению мира.

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