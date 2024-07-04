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Путин лично сможет присутствовать на следующем саммите мира: что ответил Зеленский

Владимир Зеленский отметил, если России и Украине удастся найти способ сесть за стол переговоров, он не ждет, что Путин будет в них участвовать лично

сегодня, 11:25
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Кравцев Сергей
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Глава украинского государства Владимир Зеленский не исключил, что Путина пригласят на следующий Саммит мира. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер сказал в интервью "Bloomberg".

Путин лично сможет присутствовать на следующем саммите мира: что ответил Зеленский

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

При этом, Владимир Зеленский уточнил, если России и Украине удастся найти способ сесть за стол переговоров, он не ждет, что Путин будет в них участвовать лично и "в ближайшее время", поскольку считает, что российский президент "слишком напуган, чтобы приехать".

Отметим, ранее в интервью "Time" глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает на проведение второго саммита мира в Саудовской Аравии до конца нынешнего года.                                        

СМИ отмечает, президент Владимир Зеленский по возвращении с первого состоявшегося в Швейцарии саммита сказал, что "никаких пауз сейчас" быть не должно. Он считает, что сделан "первый ощутимый шаг к миру".

Андрей Ермак, занимавшийся организацией и привлечением участников к первому саммиту, готовится к большому испытанию – встрече с представителями России. Как известно, ранее Украина говорила, что Россия может принять участие во втором саммите – чтобы передать ей наработки по установлению мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор продолжает разгонять тему о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского, поскольку преследует цель сорвать второй Саммит мира. Такое заявление сделал руководитель Центра противодействий дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-07-03/zelenskiy-laughs-off-age-issue-haunting-biden
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