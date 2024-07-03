От каких территорий готов отказаться Киев, ради мира: у Зеленского дали ответ

За разговорами о том, что Украина готова идти на компромиссы с Россией относительно территориальных уступок, ради прекращения войны, ничего не стоит. При этом официальный Киев готов прислушиваться к советам, как достичь "справедливого мира". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время официального визита в Вашингтон сделал глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет "Reuters".

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

"Но мы не готовы идти на компромисс ради очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета", – отметил глава Офиса президента.

Отвечая на вопрос, как Украина оценивает заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о прекращении войны, Ермак сказал, что он честно не готов сегодня как-то комментировать это, ведь, что будет на самом деле покажет только время.

"Честный ответ: Я не знаю. Посмотрим", – высказался Ермак.

По его словам, Украина будет лоббировать новую администрацию США, чтобы та продолжала оказывать ей поддержку, добавив, что Украина получила двухпартийную поддержку в Вашингтоне, а опросы показывают, что большинство американцев все еще поддерживают Украину после двух лет войны.

"Это будет... решение американского народа. Мы будем уважать этот выбор", — сказал Андрей Ермак о президентских выборах в США.

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