От каких территорий готов отказаться Киев, ради мира: у Зеленского дали ответ

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Кравцев Сергей
За разговорами о том, что Украина готова идти на компромиссы с Россией относительно территориальных уступок, ради прекращения войны, ничего не стоит. При этом официальный Киев готов прислушиваться к советам, как достичь "справедливого мира". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время официального визита в Вашингтон сделал глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет "Reuters".
Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента
Отвечая на вопрос, как Украина оценивает заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о прекращении войны, Ермак сказал, что он честно не готов сегодня как-то комментировать это, ведь, что будет на самом деле покажет только время.
По его словам, Украина будет лоббировать новую администрацию США, чтобы та продолжала оказывать ей поддержку, добавив, что Украина получила двухпартийную поддержку в Вашингтоне, а опросы показывают, что большинство американцев все еще поддерживают Украину после двух лет войны.
Читайте также на портале "Комментарии" — экс-глава Белого дома и вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов отдать часть территории Украины российскому диктатору Владимиру Путину в обмен на то, что Кремль согласиться быстро завершить войну. Об этом сообщает "Politico".
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