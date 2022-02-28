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США ввели новые санкции против России: что известно

США ограничивают возможность президента РФ финансировать войну в Украине

сегодня, 17:20
Автор:

Мокрик Анастасия
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Санкции со стороны Соединенных Штатов Америки против Центрального банка России были расширены. Об этом сообщает издание ТСН, ссылаясь на Guardian.

США ввели новые санкции против России: что известно

Фото из открытых источников

По информации источника, Министерство финансов США передает, что данное решение будет распространяться на Центральный банк Российской Федерации, Фонд национального благосостояния России.

"Беспрецедентные меры, которые мы принимаем сегодня, значительно ограничат возможности России использовать активы для финансирования своей дестабилизирующей деятельности и направлены против средств, на которые Путин и его ближайшее окружение полагаются для обеспечения своего вторжения в Украину. Сегодня в координации с партнерами и союзниками мы выполняем ключевые обязательства по ограничению доступа России к этим ценным ресурсам”, — отметила министр финансов Джанет Йеллен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что возле Одессы среди бела дня российский самолет запустил две ракеты. На данный момент остается неизвестным, есть ли пострадавшие в результате происшествия. 

Сайт "Комментарии" передавал, что Жители города Энергодара в Запорожской области, узнав, что к ним приближается военная техника, подготовились к встрече с противником. В Сети опубликовали видео подготовки. Горожане, сплотившись в одну команду, соорудили блокпосты с шинами и заграждением,  а также установили несколько противотанковых ежей и рассыпали по дороге шипы

Также издание "Комментарии" информировало о том, что Вакарчук жестко обратился к россиянам. Артист назвал действия России военным преступлением, равного которому не было в Европе со времен Второй мировой войны. Подробнее об этом читайте в нашем материале



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Источник: https://tsn.ua/groshi/u-ssha-vveli-novi-zhorstki-sankciyi-proti-rosiyi-schob-u-putina-ne-zalishilos-groshey-na-viynu-z-ukrayinoyu-1991932.html
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