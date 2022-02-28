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Возле Одессы среди бела дня российский самолет запустил две ракеты

Ракеты врага попали в лиман

сегодня, 16:10 comments2023
Автор:

Лиля Воробьева
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28 февраля вражеский самолет возле Одессы выпустил две ракеты. О вражеской атаке рассказал спикер Общественного штаба национального сопротивления Сергей Братчук, пишет УНИАН.

Возле Одессы среди бела дня российский самолет запустил две ракеты

Российский самолет атаковал пригород Одессы (фото из открытых источников)

Сергей Братчук рассказал, что окупанты начали атаковать регион сегодня прямо среди бела дня.

"По взрывам в районе Куяльника. Вражеский самолет произвел запуск двух ракет в лиман. Надеюсь, наши силы противовоздушной обороны своей ракетой приземлят его навсегда", — заявил Братчук.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате вражеской воздушной атаки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в жилой дом в Чернигове ночью попала ракета. Сегодня ночью в городе Чернигов ракета попала в жилой дом. Приблизительно в 2:45 в центре города раздался громкий звук. Как выяснилось, в жилой дом попала ракета. В результате возник пожар на двух нижних этажах дома. Сообщается, что пока о пострадавших нет никакой информации. В пресс-службе ГСЧС Черниговской области рассказали, что попадание боеприпаса в фундамент произошло в доме по улице Ремесленная. На место происшествия выезжали подразделения ГСЧС. Пожар был полностью ликвидирован. Кроме того, спасатели сообщили, что в ночь на 28 февраля боеприпас попал в здание магазина на центральном рынке.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Сумской области взорвали нефтебазу . В Сумской области, в Ахтырке оккупанты взорвали нефтебазу. Об этом в Телеграмм-канале заявил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Чиновник рассказал, что нефтебазу взорвали 28 февраля в обед.


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Источник: https://www.unian.ua/war/pid-odesoyu-rosiyskiy-litak-vden-zapustiv-dvi-raketi-novini-odesi-11722153.html
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