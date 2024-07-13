США связались с Индией после встречи Моди с Путиным: о чем был разговор

Официальный Вашингтон усилил коммуникацию и сотрудничество с Индией после недавнего визита премьер-министра страны Нарендры Моди в Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

США. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в пятницу, 12 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор со своим коллегой — советником по Национальной безопасности Индии Аджитом Довалом.

Во время разговора стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего, регионального и международного значения.

В частности, в своем разговоре советники "договорились тесно сотрудничать для дальнейшего продвижения индо-американских отношений, построенных на общих ценностях, а также общих стратегических интересах и интересах безопасности".

Кроме того, Салливан и Довал подтвердили необходимость коллективной работы над решением глобальных вызовов мира и безопасности.

Отметим, за время полномасштабного вторжения России в Украину Индия стала одним из главных импортеров дешевой российской нефти. Несмотря на призывы США Нью-Дели продолжил укреплять партнерские отношения с Москвой.

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