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Индия выводит Россию с изоляции: что заявил Моди в Москве и как отреагировала Украина

Индия готовится открыть консульства в РФ

сегодня, 13:35 comments1300
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Кравцев Сергей
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Индия откроет свои представительства в Екатеринбурге и Казани. Такое заявление сделал премьер страны Нарендра Моди во время визита в Россию. 

Индия выводит Россию с изоляции: что заявил Моди в Москве и как отреагировала Украина

Путин и Моди. Фото: из открытых источников

"Хочу поделиться с вами еще одной хорошей новостью: мы открываем два новых консульства в России. Это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество", – заявил Моди.

При этом глава комитета ВРУ по вопросам внешней политики Александр Мережко в комментарии LIGA.net выразил мнение, что несмотря на тревожные новости Украина окончательно не потеряла Индию как потенциального партнера.

Нардеп признал, что для Индии Россия имеет большее значение, чем Украина, поскольку индийское общество воспринимает Россию по инерции как продолжение СССР.

По его мнению, Украина еще окончательно не потеряла Индию как потенциального партнера, и в этом ей могут помочь страны, имеющие с ней тесные отношения: США, Великобритания, Германия и другие.

"На самом деле, сейчас США активно работают над тем, чтобы склонить Индию на сторону коалиции демократических государств, а не коалиции авторитарных режимов во главе с Китаем", – сказал нардеп.

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Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Индии Нарендра Моди находится с двухдневным официальным визитом в России. Он уже выступил с прямым призывом прекратить войну в Украине. Об этом политик заявил во время неформальной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Глава правительства Индии отметил, что невозможно найти решение на поле боя и дальше продолжая ожесточенные убийства и кровопролитие.




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