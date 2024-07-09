Премьер Индии обратился с прямым призывом к Путину из-за войны в Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся с двухдневным официальным визитом в России, выступил с прямым призывом прекратить войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом политик заявил во время неформальной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает "NDTV".

Путин и Моди. Фото: из открытых источников

Глава правительства Индии отметил, что невозможно найти решение на поле боя и дальше продолжая ожесточенные убийства и кровопролитие.

"Индия всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. Нет решения на поле боя. Диалог и дипломатия – это путь вперед", — сказал Моди.

Кроме того, премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу граждан Индии, которых "недобросовестные турагенты обманом заставили присоединиться к российской армии".

Источники сообщили, что Россия обязалась репатриировать всех пострадавших.

Стоит отметить, Нарендра Моди перед своим вылетом в Москву заявил, что с нетерпением ждет встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба МИД Индии, а также издание aajtak.in. Уже стало известно, что политик прибыл в Москву.

"Я с нетерпением жду возможности обсудить все аспекты двустороннего сотрудничества с моим другом, президентом Владимиром Путиным, и поделиться взглядами на различные региональные и глобальные вопросы", – заявил Моди.

Также в издание назвало визит Моди "особым и волнующим", ссылаясь на программу двусторонних переговоров и информацию посла Индии в России Винея Кумара. В частности, говорится, что состоится частная встреча премьер-министра Моди с президентом Путиным. После этого пройдут переговоры на уровне делегаций. Путин также организует ужин для премьера и его делегации. В рамках визита Моди также посетит выставочный центр и состоится обмен двусторонними документами, подготовка которых продолжается.



