После разговоров с США в Индии ответили, планируют ли отказываться от нефти РФ

Индийские нефтяники совместно ведут переговоры о долгосрочном контракте на импорт нефти из России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Путин и Моди. Фото: из открытых источников

Отмечается, что государственные нефтеперерабатывающие компании Индии ведут совместные переговоры с Россией относительно долгосрочного соглашения об импорте нефти.

В материале говорится, что Индия и Россия еще не согласовали условия импорта, в частности, валюту в которой будут проводиться платежи. Индийские частные нефтеперерабатывающие компании Nayara Energy и Reliance Industries, уже подписали срочные контракты на импорт российской нефти. Nayara частично принадлежит российской нефтяной компании "Роснефть".

Индийские частные нефтеперерабатывающие компании могут присоединиться к переговорам со своими государственными коллегами позже.

Сообщается, что третья по величине экономика Азии нуждается в "предсказуемых и стабильных" поставках нефти, поскольку она расширяет свои нефтеперерабатывающие мощности для удовлетворения растущего спроса на топливо.

Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире. Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти, продаваемой со скидкой, поскольку западные компании уклоняются от закупок из-за ряда санкций, наложенных на Россию.

Во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию на этой неделе Индия пыталась заключить энергетические соглашения с "Роснефтью" и другими ведущими российскими нефтяными компаниями.

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