logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события После разговоров с США в Индии ответили, планируют ли отказываться от нефти РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

После разговоров с США в Индии ответили, планируют ли отказываться от нефти РФ

Индия не только не планирует отказываться от нефти РФ, но и ищет долгосрочный контракт

11 июля 2024, 16:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Индийские нефтяники совместно ведут переговоры о долгосрочном контракте на импорт нефти из России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

После разговоров с США в Индии ответили, планируют ли отказываться от нефти РФ

Путин и Моди. Фото: из открытых источников

Отмечается, что государственные нефтеперерабатывающие компании Индии ведут совместные переговоры с Россией относительно долгосрочного соглашения об импорте нефти.

В материале говорится, что Индия и Россия еще не согласовали условия импорта, в частности, валюту в которой будут проводиться платежи. Индийские частные нефтеперерабатывающие компании Nayara Energy и Reliance Industries, уже подписали срочные контракты на импорт российской нефти. Nayara частично принадлежит российской нефтяной компании "Роснефть".

Индийские частные нефтеперерабатывающие компании могут присоединиться к переговорам со своими государственными коллегами позже.

Сообщается, что третья по величине экономика Азии нуждается в "предсказуемых и стабильных" поставках нефти, поскольку она расширяет свои нефтеперерабатывающие мощности для удовлетворения растущего спроса на топливо.

Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире. Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти, продаваемой со скидкой, поскольку западные компании уклоняются от закупок из-за ряда санкций, наложенных на Россию.

Во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию на этой неделе Индия пыталась заключить энергетические соглашения с "Роснефтью" и другими ведущими российскими нефтяными компаниями.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Россия больше не в изоляции: с чем просчитался Запад.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости