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США и Украина начали новый раунд переговоров: детали

Ключевой вопрос переговоров - перемирие между Киевом и Москвой

сегодня, 11:28
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Кравцев Сергей

Делегации Соединенных Штатов Америки и Украины начали новый раунд переговоров о перемирии с Россией. Встреча проходит в Эр-Рияде. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает AFP.

США и Украина начали новый раунд переговоров: детали

Переговоры. Фото: из открытых источников

"В Эр-Рияде происходит новая встреча между украинской и американской командами по вопросу перемирия между Киевом и Москвой, сообщил источник в украинской делегации", — говорится в сообщении AFP.

Ранее в интервью Bloomberg посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что Киев без каких-либо вопросов поддерживает идею полного прекращения огня с Россией. Украина также настроена на скорейшее завершение работы над сделкой с США о ресурсах Украины.

"Мы принимаем это всем сердцем. Нам нужно, чтобы Россия согласилась на это", — отметила Маркарова о прекращении огня, добавив, что "для танца нужны двое".

Читайте также на портале "Комментарии" — приняв точку зрения российского диктатора Владимира Путина на то, что он называет "коренными причинами" войны, что Россия должна была начать полномасштабное вторжение из-за желания Украины вступить в НАТО – администрация Дональда Трампа фактически легитимизировала позицию Кремля, что независимость ряда бывших советских республик остается нерешенным вопросом. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Также издание "Комментарии" сообщало – как неделю назад, так и сейчас аналитики Института изучения войны (ISW) склонны считать, что путинский режим, скорее всего, не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны в Украине, а предпочитает двусторонние переговоры по отношениям с США. Следовательно, цель Москвы – выжать максимум для себя в потеплении отношений с Вашингтоном. Но об уступках и даже компромиссах по войне в Украине здесь речь не идет.




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Источник: https://x.com/afpfr/status/1904448799403123086
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