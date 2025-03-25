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Нужно, чтобы Россия согласилась: посол обозначила позицию Украины по прекращению огня

Киев соглашается с позицией Вашингтона по прекращению огня

сегодня, 10:22
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Кравцев Сергей

Киев без каких-либо вопросов поддерживает идею полного прекращения огня с Россией. Украина также настроена на скорейшее завершение работы над сделкой с США о ресурсах Украины. Об этом в интервью Bloomberg заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Нужно, чтобы Россия согласилась: посол обозначила позицию Украины по прекращению огня

Оксана Маркарова. Фото: из открытых источников

"Мы принимаем это всем сердцем. Нам нужно, чтобы Россия согласилась на это", — отметила Маркарова о прекращении огня, добавив, что "для танца нужны двое".

Переговоры последовали за отдельными телефонными звонками Трампа на прошлой неделе с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Страны обсудили предварительное соглашение об отказе ударов по энергетической инфраструктуре, но неясно, когда оно может вступить в силу и поможет ли это более широким мирным переговорам.

Читайте также на портале "Комментарии" — перед прекращением огня в Украине путинский режим будет искать "дорожную карту" для более масштабного соглашения, которое бы не ограничивалось только самой войной в Украине. Он также заявил, что Россия может согласиться на миротворческие силы ООН в Украине, если в их составе не будет военных из стран НАТО. Об этом пишет "The New York Times", цитируя директора Института мировой экономики и международных отношений в Москве Федора Войтоловского. 

Также издание "Комментарии" сообщало – как неделю назад, так и сейчас аналитики Института изучения войны (ISW) склонны считать, что путинский режим, скорее всего, не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны в Украине, а предпочитает двусторонние переговоры по отношениям с США. Следовательно, цель Москвы – выжать максимум для себя в потеплении отношений с Вашингтоном. Но об уступках и даже компромиссах по войне в Украине здесь речь не идет.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-24/ukraine-embraces-idea-of-full-ceasefire-envoy-to-us-says
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