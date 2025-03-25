Что изменилось: готов ли теперь Кремль к содержательным переговорам о прекращении войны

Как неделю назад, так и сейчас аналитики Института изучения войны (ISW) склонны считать, что путинский режим, скорее всего, не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны в Украине, а предпочитает двусторонние переговоры по отношениям с США. Следовательно, цель Москвы – выжать максимум для себя в потеплении отношений с Вашингтоном. Но об уступках и даже компромиссах по войне в Украине здесь речь не идет.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

"Кремль повторяет существующие нарративы, направленные на подрыв поддержки Украины во время переговоров в Эр-Рияде, и, вероятно, остается незаинтересованным в проведении содержательных переговоров о прекращении войны", – говорится в отчете ISW.

Аналитики обращают внимание на то, что официальные лица Кремля, вероятно, пытаются воспользоваться текущим отсутствием доступных деталей относительно американо-украинских и американо-российских переговоров в Эр-Рияде 23 и 24 марта.

По словам экспертов, заявления Пескова, Лаврова и прочих первых лиц Кремля продолжают сигнализировать внутренней российской аудитории о том, что россиянам не следует ожидать длительного мира в Украине в ближайшее время и поддерживать выдвижение Кремлем условий для длительной войны".

Также специалисты отмечают, что недавние заявления российских дипломатов и чиновников свидетельствуют о том, что Кремль, вероятно, стремится отдать предпочтение двусторонним переговорам с Соединенными Штатами над переговорами о прекращении войны в Украине, и сформирует такие ожидания в российском обществе.

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